¿Se terminó el amor? Costo y documentos para tramitar tu divorcio en 2025

El matrimonio puede representar un sueño para muchas personas, pero no siempre tiene un final feliz y las circunstancias para llegar a éste son variadas.

En caso de que una relación no funcione, el divorcio es una opción para disolver el vínculo matrimonial. En la Ciudad de México , este trámite puede realizarse de manera administrativa o judicial, dependiendo de las circunstancias.

¿Cuáles son los tipos de divorcios?

Divorcio incausado : se tramita cuando una de las partes no está de acuerdo en divorciarse . Este proceso se realiza ante la Oficialía de Partes del Tribunal de la CDMX.

: se tramita cuando . Este proceso se realiza ante la Oficialía de Partes del Tribunal de la CDMX. Divorcio administrativo: se efectúa cuando ambas partes están de acuerdo y no hay hijos menores de edad ni embarazo. Este trámite se realiza ante el Registro Civil.

Documentos necesarios para tramitar un divorcio

Para el divorcio incausado, se requieren:



Acta de matrimonio actualizada.

actualizada. Actas de nacimiento de los hijos (si aplica).

(si aplica). Demanda inicial de divorcio.

de divorcio. Convenio de medidas precautorias como pensión o custodia.

Para el divorcio administrativo, los documentos son:



Solicitud llenada .

. Acta de matrimonio certificada.

certificada. Identificaciones oficiales.

oficiales. Comprobante de domicilio .

. Declaración de no haber procreado hijos o que estos sean mayores de edad.

o que estos sean mayores de edad. Manifestación de que la cónyuge no está embarazada .

. Convenio de liquidación de bienes (si aplica).

(si aplica). Comprobante de pago de derechos.

Costos y opciones gratuitas

El costo de un divorcio administrativo es de mil 590 pesos, según la Secretaría de Finanzas. Si necesitas reposición del acta, el trámite cuesta 94 pesos.

No obstante, es importante mencionar que si deseas contratar un abogado particular puede costar entre dos mil 500 y 20 mil pesos, dependiendo de la complejidad del caso.

Para quienes no puedan cubrir estos gastos, los defensores de oficio del Tribunal Superior de Justicia ofrecen representación gratuita.

Proceso de trámite de divorcio en CDMX

Una vez reunidos los documentos, agenda una cita en las oficinas del Registro Civil, llamando al 55 9179 6700. El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 22:00 horas (tiempo local).

Cumplir con los requisitos en tiempo y forma asegura un proceso más ágil para obtener el acta de divorcio en la CDMX.

