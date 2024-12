Se suspende el trámite de licencia de conducir permanente en CDMX este día

Recuerda que hay una fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX). Si no lo haces antes de esa fecha, ya no podrás tener una licencia que no tenga fecha de caducidad y que te sirva para toda la vida.

Si bien todavía tienes tiempo para sacarla, considera que al menos un día no habrá servicio para poder tramitar la licencia de conducir permanente, es por eso que aquí te contamos los detalles con anticipación para que no te sorprendan.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

El día que suspenden el trámite de licencia de conducir permanente

Por ley, el 25 de diciembre no se debe trabajar. Es considerado como un día festivo en México y no hay actividades de ningún tipo, ni siquiera en los módulos para tramitar la licencia de conducir permanente.

Así no habrá servicio en ningún módulo, ni siquiera en los que anunciaron abrir todos los días, ya que el 25 de diciembre deben dar descanso a todos los trabajadores de acuerdo con el calendario oficial de los días no laborables.

El 26 de diciembre se reanudará de manera normal el trámite en toda la Ciudad de México. Aunque claro, no te confíes, ya que solo tendrás un año para poder conseguir la licencia permanente.

@LaSEMOVI/ X ¿Cómo trámitar la licencia permanente si pierdes el folio?

Fecha límite para sacar la licencia de conducir permanente en CDMX

Cuando el Gobierno de la CDMX anunció el regreso de la licencia de conducir permanente lo hizo con algunas restricciones. Por ejemplo, las personas con antecedentes de accidentes viales ni sanciones del programa Conduce sin Alcohol, asimismo, el trámite tiene un costo de $1500 pesos.

Por si fuera poco, la licencia permanente solo estará disponible un año. Es decir, en diciembre de 2025 concluirá el trámite y las personas ya no podrán volver a conseguir dicha licencia.

Es por eso que, si todavía no lo has hecho, debes aprovechar durante el 2025 para conseguirla. Aunque hay una gran cantidad de citas ya reservadas, tienes muchas posibilidades de conseguirla antes de diciembre y no quedarte sin ella.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.