Combi se vuelca sobre la carretera México-Querétaro; hay diez heridos y caos vial

Al menos 10 personas resultaron heridas luego de que una combi, dedicada al transporte público, se volcó sobre el carril lateral de la carretera México-Querétaro , a la altura de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Tras darse el hecho, cuerpos de emergencia se dirigieron al lugar para atender a las personas heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más información sobre el hecho; sin embargo, se ha desatado un caos vial en las inmediaciones, por lo que se recomienda paciencia para las personas que circulan por el lugar.

— adn40 (@adn40) October 15, 2024

La carretera México-Querétaro es una de las vialidades más transitadas cada año, debido a que conecta al estado de Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México, es por lo anterior que ahorita se encuentra con caos vial.

Sin embargo, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció que se restableció la circulación tras atenderse el accidente.

— CAPUFE (@CAPUFE) October 15, 2024

Choque en Ecatepec

Momentos más tarde, también en el Estado de México, se registró un fuerte choque entre una unidad de transporte público y un tren en Jardines de Morelos, Ecatepec.

— adn40 (@adn40) October 15, 2024

Hasta el momento, las autoridades tampoco han emitido alguna información al respecto; sin embargo, se reportan varios lesionados, entre ellos el chofer.

Los elementos médicos ya se encuentran en el lugar; se presume que la combi ya no llevaba pasajeros, por lo que el más afectado fue el chofer de la unidad de transporte público; no obstante, no existe una versión oficial.

Se presume que el accidente se provocó porque el chofer de la combi creyó que le podía ganar el paso al tren, situación que no ocurrió y provocó caos vial en el zona.

