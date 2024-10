Detienen a Mario “N” hijo del alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa Mundo; acusado de desaparición de personas y extorsión

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) publicaron la detención de Mario “N” hijo del alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa Mundo. De acuerdo con el organismo, él y otras dos personas fueron detenidas por los delitos relacionados con la extorsión agravada y desaparición de personas.

¿Quién es Mario “N” hijo del ex edil de Taxco, Guerrero?

La FGE de Guerrero detalló que la detención tuvo lugar la noche del pasado 1º de octubre, durante un operativo en Cuernavaca, Morelos, donde dos hombres y una mujer fueron detenidos infraganti. Uno de los detenidos resultó ser Mario “N”, hijo del ex alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo.

El padre del detenido es Mario Figueroa Mundo, técnico en Mantenimiento Industrial que estuvo a cargo de la entidad hasta el pasado 29 de septiembre del 2024, cuando terminó su mandato en Taxco de Alarcón, Guerrero. Mario Figueroa Mundo se comprometió a colocar al municipio ante los ojos del mundo y turistas nacionales e internacionales, pues quería “recuperar la grandeza” de la entidad en “todos los aspectos”.

📍#FGEGuerrero logra la detención de una mujer y dos hombres en operativos simultáneos.



Nota completa 👉 https://t.co/YzGAbTmBgJ pic.twitter.com/kH5La4qUow — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) October 2, 2024

De acuerdo con un medio local que recopiló los tres años de su mandato, su motivación para ser alcalde fue darle un nuevo rumbo al gobierno local y orientar sus recursos en beneficio de la ciudadanía. Compartió que gestionó 661 obras en Taxco de Alarcón y que su mandato fue “transparente” con un 95.02 de evaluación.

Así fue la detención de Mario “N” por la FGE de Guerrero

Mario “N” fue capturado a partir de una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los delitos de desaparición de personas y extorsión, los cuales se cometieron dentro del municipio de Taxco. Para el segundo operativo, las autoridades ejecutaron las maniobras necesarias en las calles de la cabecera municipal de la entidad, donde se detuvo con éxito a Jorge “N”, con quien se compartía el crimen de desaparición forzada.

El tercer y último operativo tuvo una intervención ministerial y se realizó en las calles del municipio de Iguala de la Independencia, donde las autoridades detuvieron a Vapsi “N”, ex síndica municipal de Teloloapan, también buscada por su probable participación en el delito de extorsión agravada en de la entidad ubicada en la región Norte del estado.

Las autoridades finalizaron su comunicado detallando que las personas detenidas fueron plenamente identificadas y notificadas del mandamiento judicial en su contra, además se les leyeron sus derechos constitucionales para ser puestos a disposición del juez que los requiere.

Por el momento no se conoce alguna reacción por parte del ex alcalde de Taxco de Alarcón y no ha lanzado algún posicionamiento a través de sus redes sociales. Su última publicación data del 18 de julio, donde compartió una de las tantas obras que encabezó en la entidad.

Siempre he dicho que para su servidor no existen ciudadanos de primera ni de segunda, durante mi administración no vimos colores ni tuvimos favoritos, nos dedicamos a atender las necesidades de la gente, es por ello que hemos entregado cerca de 900 obras para beneficio de todos. pic.twitter.com/frzZedEVGL — Mario Figueroa Mundo (@MarioFigueroaM) July 18, 2024

