¿El 12 de diciembre es feriado en México o se trabaja?

La fecha del 12 de diciembre es sin duda una de las más conocidas en México, sin embargo existen dudas de si se trata de un feriado o no, y es que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) los días que se establecen como tal significan descansos obligatorios.

Además, una de las actividades que suelen marcar a esta efeméride es el hecho de que miles de fieles realizan peregrinaciones para llegar a monumentos católicos como la Basílica de Guadalupe, ello a fin de honrar a una de las imágenes más importante de la religión.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

En realidad existen dos efemérides que se celebran este lunes 12 de diciembre , la primera y menos conocida es el Día del Empleado Bancario, la cual tiene el objetivo de reconocer el trabajo que hacen las instituciones del sector financiero. Mientras que la otra conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Lunes 12 de diciembre: ¿Es feriado en México?

No, en realidad este próximo lunes no es feriado para trabajadores ni estudiantes, es decir, no forma parte de los días de descanso obligatorio otorgados por la ley, así que todos tendrán que cumplir con sus labores como cualquier otro día del año.

Lo cierto es que hay empresas u organizaciones que sí podrían otorgar un asueto este próximo lunes, pero será en caso muy particulares.

Por ejemplo, el Gobierno de México informó que para las personas que trabajan en el sector bancario sí habrá



descanso; por lo que podrán disfrutar de un puente o fin de semana largo de sábado, domingo y lunes.

En el caso de los estudiantes, el calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) señala que sí habrá clases para los niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar para el ciclo 2022-2023, para los niveles de educación básica en escuelas públicas y privadas; en dicho calendario se establecen 190 días efectivos de clases

Días festivos en Diciembre 2022

Este último mes del 2022 llega con varias celebraciones entre las que destaca Navidad y Año Nuevo, sin embargo el único festivo para México es el del 25 de diciembre. Desafortunadamente éste cae en domingo y tampoco es una celebración que se pueda recorrer por lo que no habrá puentes o fines de semana largos en lo que resta del año.

