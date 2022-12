¿Abrirán los bancos en México este 12 de diciembre?

Este 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, sin embargo esta no es la razón por las que no abrirán los bancos, sino porque también se celebra el Día del Empleado Bancario.

No obstante, no todas las instituciones bancarias cerrarán este día aunque la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) señala que es un día inhábil para las entidades financieras. En caso de que no sepas cuáles son, ¡no te preocupes!, pues nosotros te diremos.

VIDEO: Peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe

Día del Empleado Bancario: 12 de diciembre

Como cada año, los bancos mantendrán sus puertas cerradas en México este 12 de diciembre por el Día del Empleado. Es decir que a lo largo de este día, en varias instituciones financieras no podrás cobrar un cheque, hacer depósitos, pagar la tarjeta de crédito, cambiar billetes o aperturar un crédito o seguro.

Sin embargo, sí hay un banco que abrirá este lunes 12 de diciembre de 2022 con el objetivo de que sus clientes no se vean afectados ante esta suspensión de labores.

#CalendarioCNBV 🗓



El próximo lunes 12 de diciembre de 2022, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones bancarias. https://t.co/Ga1hOl9LHd pic.twitter.com/u5qy2q2md8 — CNBV (@cnbvmx) December 9, 2022

¿Qué bancos abrirán este 12 de diciembre de 2022?

La institución bancaria que abrirá este 12 de diciembre es Banco Azteca , pues opera los 365 días del año, de 9:00 a 21:00 horas. Y es que no cierra sus puertas con el fin de que sus clientes y los que no lo son puedan recibir atención en caso de necesitarla.

Recomendaciones ante el cierre de bancos este 12 de diciembre de 2022

Debido a que la mayoría de los bancos no abrirán este 12 de diciembre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financieros emitió algunas recomendaciones a quienes piensen acudir a las instituciones financieras.



Prevenir la situación y realizar los pendientes bancarios con anticipación.

• Los bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero toma en cuenta que podrían estar saturados.• Realiza tus transacciones en multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en líneas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.