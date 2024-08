Líder de oposición en Venezuela es detenida luego de que autoridades entraron a su casa por la fuerza

Crece la indignación en Venezuela con las detenciones arbitrarias por parte del gobierno. En esta ocasión, una de las líderes de oposición, María Oropeza, grabó en vivo su detención cuando autoridades entraron por la fuerza a su domicilio y se la llevaron sin una orden judicial.

Oropeza transmitió a través de sus redes sociales el momento en el que irrumpieron en su casa y fue detenida. “Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria. No hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio. Yo no hice nada malo, yo no soy un delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, dijo María.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Detienen por la fuerza a María Oropeza, líder opositora en Venezuela

Después de haber golpeado su puerta en reiteradas ocasiones, las autoridades lograron abrir la puerta del domicilio de María Oropeza y en su video se puede ver al menos a cinco elementos de seguridad que realizaron la detención.

Se pueden escuchar forcejeos y al final se escucha como gritan “¡Se la llevaron!” Al referirse a la detención arbitraria de la que fue víctima María Oropeza la noche del 6 de agosto.

.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa.



Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial.



Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024

¿Quién es María Oropeza? Opositora detenida en Venezuela

María es directora del Comando con Vzla en Portuguesa, por lo que juega un rol importante en la oposición. Ha estado en contra del gobierno venezolano por más de 25 años y es una de las figuras que destaca en las protestas.

Durante los últimos días ha sostenido el discurso de que Edmundo González fue el verdadero ganador de las pasadas elecciones y asegura que una ‘inmensa mayoría’ lo eligió en las urnas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.