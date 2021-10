Descubre sin querer la ubicación de una tribu aislada usando Google

El usuario de Twitter Don Wonka, se encontraba explorando el mundo desde la comodidad de su casa utilizando Google Earth, cuando descubrió la ubicación de una tribu que nunca ha sido colonizada ni ha tenido contacto con el mundo moderno.

Gracias al trabajo de satélites que fotografían la Tierra, Google Earth ha desarrollado un globo terráqueo virtual que permite visualizar cualquier parte del mundo con imágenes satelitales.

Se encuentra con un naufragio en Google, por casualidad

Don Wonka se encontraba mirando las islas del archipiélago de las islas Andamán y Nicobar, al este de la India, cuando dio con la estructura de un barco hundido. El mismo se encontraba en una pequeña isla de unos 60 kilómetros de superficie y ocho kilómetros de ancho.

Google Earth

Acto seguido, descubrió en Google que la Isla llevaba el nombre Sentinel del Norte, y que era el lugar más peligroso del mundo para visitar. Ese pequeño barco abandonado era el navío MV Primrose, cuyos ocupantes desaparecieron misteriosamente en 1981.

Pero el misterio fue resuelto rápidamente, es que en esta ubicación habita una de las tribus más antiguas y peligrosas del mundo, los sentinelenses del norte.

La isla de Sentinel del Norte ha causado fascinación a los aventureros y antropólogos de todo el mundo. En ella habita un número aproximado de entre 50 y 600 personas que jamás han estado en contacto con el mundo exterior.

Por qué esta ubicación tiene a la tribu más peligrosa de la Tierra

Se cree que la tribu está formada por los primeros ancestros humanos que llegaron desde Africa, hace más de 60 mil años. Esta isla, si bien administrativamente pertenece a la India, fue declarada en 2006 como una “zona de exclusión”, tras la muerte de dos pescadores que se acercaron demasiado.

Guardia Costera de la India

No por nada es la ubicación más peligrosa del mundo, es que se trata de una tribu muy hostil que recibe con flechazos a todo aquel que quiera acercarse. De ellos se sabe que viven de la caza y de la pesca, que saben utilizar el fuego, pero no hacerlo, y que no tienen una estructura social definida.

Varios han sido los intentos de acercarse a esta tribu, pero casi todos han terminado de forma trágica, como la del misionero norteamericano John Allen Chay . Este joven de EUA intentó llegar a la tribu para predicar la biblia, pero le dieron muerte de un flechazo.

Solo una persona ha conseguido hacer contacto con los sentinelenses. Un antropólogo que llegó a esta ubicación cuando no existía Google, a comienzos de los 70. Trilokinath Pandit, llegó a la tribu y entre flechazos y gritos, logró establecer unas visitas luego de 30 años de arduos intentos. Nunca más nadie logró hacerlo y salir con vida.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm