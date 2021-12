La reina Isabel cambia atuendos hasta 7 veces en Navidad: ¿por qué?

Las personas usan en Navidad atuendos que no todos los días usarían, ya que son fechas en las que se suele visitar a familiares y amigos y durante la cena de Nochebuena buscan lucir perfectas para la ocasión y también es el caso de la Reina Isabel.

En el caso de la Reina Isabel de Inglaterra sucede lo mismo. No obstante, a niveles un poco más extremos en el que pasa buena parte de estas fechas cambiando los atuendos de Navidad y lo hace hasta en siete ocasiones.

Angela Kelly, la responsable de ayudar a la reina a elegir los atuendos icónicos de la reina el día de Navidad, reveló en su libro “The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe” que la mujer de más de noventa años cambia de atuendos en el día.

“La reina Isabel está tan ocupada como lo estaría en Londres, con más invitados para entretener que puede haber varios cambios de atuendo durante el día, podrían ser cinco o incluso hasta siete”, reveló Kelly en su publicación.

Según la escritora, se necesita mucha planificación sobre qué atuendos usará la reina para la ocasión. Lo que implica una labor muy intensa. “Presento bocetos de vestidos de noche para que la reina los revise y elija lo que le gustaría usar esa noche y, ocasionalmente, es posible que tenga que elegir un vestido para un cóctel”.

Kelly también es responsable de asegurarse de que las damas de compañía e invitados no choquen con el monarca. “Una vez que Su Majestad ha elegido su vestido para la cena, se coloca un aviso escrito a mano en el Pasillo de los Aparadores que detalla lo que usará”.

Esto con el fin de que las sirvientas de la reina puedan seleccionar un atuendo apropiado que están cuidando para la reina Isabel.

Itinerario de Navidad de la familia real

A diferencia de muchas personas, la familia real británica tiene en estas fechas un itinerario con el cual comienza la víspera de Navidad con un té mientras decoran el árbol de la reina Isabel en su casa de Sandringham Estate.

El exchef real Darren McGrady explicó el menú de té a una revista de espectáculos británica en la que dijo siempre fue el tronco de Navidad de chocolate, que fue un giro en el pastel de cumpleaños de chocolate, bollos, pasteles de carne picada y diferentes tipos de sándwiches.

Después del té, la cena se sirve a las 20:30 horas con los invitados vestidos con un traje de etiqueta negra. Luego, la familia real intercambia sus tradicionales regalos de broma. Debido a que los miembros de la realeza son muy ricos, no creen en gastar una tonelada de dinero en regalos.

Al día siguiente, después de sus servicios tradicionales de la iglesia, uno privado y otro público, los miembros de la realeza tienen su almuerzo del día de Navidad.

