EUA ofrece recompensa de 5 mdd por hermano del ‘El Chapo’ Guzmán

El gobierno de Estados Unidos (EUA) ofreció este viernes una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de uno de los hermanos del encarcelado capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Aureliano Guzmán es señalado por la justicia de EUA de violar las leyes de tráfico de estupefacientes, que incluyen conspiraciones internacionales para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos también ofreció recompensas por los hermanos Heriberto, José y Ruperto Salgueiro, quienes, según las acusaciones, operan en territorio mexicano bajo el paraguas del Cartel de Sinaloa, fundado por ‘El Chapo’ Guzmán.

Condena de ‘El Chapo’ Guzmán debe ser desestimada, dice abogado

Joaquín Guzmán está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado. El mes pasado pidió a una corte de apelaciones de Estados Unidos revocar su sentencia, citando una conducta incorrecta del jurado y las condiciones de la cárcel.

La apelación de Guzmán se centró en un artículo de Vice News donde un miembro del jurado explicó que al menos cinco miembros del cuerpo siguieron la cobertura de los medios del juicio y le mintieron al juez federal de distrito Brian Cogan.

“Tienes cinco miembros del jurado que no conocen el significado de un juramento. Si eso no clama por una investigación instantánea, no sé qué lo hace”, dijo el abogado del capo, Marc Fernich.

El poderoso narcotraficante escapó dos veces de prisión en México. Una escondido en un carrito de lavandería y otra arrastrándose por un túnel que daba a su celda, antes de ser recapturado en 2016 y enviado posteriormente a Estados Unidos.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga