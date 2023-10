VIDEO: Captan momento en que oso entra a un hotel y ataca al vigilante

En la actualidad es muy común que en algunas partes de Canadá, México y Estados Unidos se registren avistamientos de osos y aunque en la mayoría de casos la situación no pasa a mayores hay ocasiones en las que estos animales atacan a las personas. Así ocurrió en un hotel en Aspen en Estados Unidos donde un o so atacó a un hombre quien terminó en el hospital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oso ataca a hombre en Colorado

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un oso atacó a un hombre que se encargaba de la vigilancia de un hotel en Aspen.

En el video se puede ver al oso cómo entra con toda tranquilidad a la cocina del lugar y empieza a olfatear todo en busca de comida. Momentos después el guardia de seguridad entra al lugar y se encuentra de frente con el oso.

El oso se asusta al ver al hombre, se levanta sobre sus patas traseras y le da un zarpazo al vigilante quien ante el ataque cae al suelo, posteriormente el animal se va del lugar.

"OSO INFRACTOR" 🐻 : Un guardia de seguridad de Colorado tuvo un encuentro escalofriante con un oso que lo derribó al suelo mientras deambulaba dentro de la cocina de un hotel.https://t.co/hcn7F3anOs pic.twitter.com/beh6mEEpg7 — tampahoy.com (@TampaHoy) October 27, 2023

Hombre es hospitalizado tras el ataque del oso

Los hechos ocurrieron en el St. Regis Hotel & Resort y tras el ataque del oso el establecimiento informó que el guardia de seguridad fue trasladado a un hospital para recibir atención médica pues sufrió varios rasguños en su espalda.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del guardia de seguridad.

¿Qué pasó con el oso que atacó al hombre?

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado ( CPW ) el oso entró al hotel luego de pasar una serie de puertas que se encontraban cerca de un pabellón al aire libre.

Horas después del ataque personal del CPW llegaron al lugar para buscar al oso pero no lo encontraron.

Fue hasta el día siguiente del ataque cuando encontraron a un oso cerca del hotel y determinaron que ese era el ejemplar que había atacado al hombre así que lo capturaron.

Posteriormente el oso fue llevado lejos del área y sacrificado pues ese es el protocolo que establece el CPW.

¿Qué hacer ante el avistamiento de un oso?

Cabe mencionar que en algunas zonas del norte de México es común que haya avistamiento de osos, en algunos casos llegan a meterse a casas o establecimientos.

Ante ello, Protección Civil recomienda no acercarse al animal, no tomarle fotos, no lanzarle piedras u objetos. Evitar darle comida y llamar de inmediato a las autoridades para que realicen el protocolo correspondiente.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.