VIDEO: Captan a oso ‘bailando’ en universidad de Nuevo León

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está en tendencia tras la publicación de un video en el que un oso negro es el protagonista; según los internautas, y los propios estudiantes el animal parece estar “bailando” con un singular ritmo.

La grabación ha causado tanta sensación que no ha pasado desapercibido y rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

El divertido material muestra al oso rascándose la espalda en un árbol de la escuela, sin embargo con las voces de fondo de los estudiantes gritando “solo, solo, solo” pareciera que estaba pasando algo realmente diferente, como si estuviera perreando con muy buen ritmo.

El video es corto y en realidad no se sabe que ocurrió tras el “baile”, por fortuna el grupo de jóvenes de la Facultad de Comunicación de la universidad de Nuevo León fue consciente y no se acercó demasiado para no molestar al ejemplar o causar un mayor problema.

Oso es captado ‘perreando’ en universidad de Nuevo León

Nuevo León, tierra de osos

Esta no es la primera vez que los osos sorprenden a los estudiantes de la UANL, de hecho en los últimos días de octubre, se viralizó el video en que uno de estos animales robó la mochila de un alumno.

En esa ocasión la grabación muestra al oso acercarse sigilosamente a las mesas de la cafetería, y luego simplemente tomar la mochila y salir corriendo hacia las áreas verdes.

¿Qué hacer ante la presencia de un oso?

Es en este contexto Protección Civil de Nuevo León y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emiten una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de avistamiento o encuentro cercano con un ejemplar así, a fin de evitar poner en riesgo a la población y a los animales.

En caso de observar un oso cerca de una casa o colonia, se debe de reportar inmediatamente a Protección Civil del Estado, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o a Parques y Vida Silvestre, mediante correo electrónico a direccionop.pvs@nuevoleon.gob.mx o llamada telefónica al 911 o (81) 2033 1218 o (81) 2033 1234; así como:



No acercarse.

Mantener la calma.

Evitar alimentarlo.

No arrojar piedras o objetos que lo puedan molestar o lastimar.

