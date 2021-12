Meghan Markle ganó una demanda contra un tabloide británico

En 2018, luego de que Meghan Markle contrajera nupcias con el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, mandó una carta personal a su padre Thomas Markle, quien no asistió a la boda; sin embargo, el escrito fue filtrado y publicado por un tabloide británico. Ante esto, comenzó una demanda que hasta este jueves ganó.

Meghan Markle comenzó una batalla legal en cuanto el tabloide británico Mail on Sunday y el resto de los medios pertenecientes a la Associated Newspapers Limited (ANL), publicaron gran parte de la carta que había escrito a su padre; en su defensa argumentaba que la editorial había violado su privacidad, pues el contenido publicado no era de interés público.

El proceso legal llevó meses, pues los involucrados presentaron numerosas pruebas ante el Tribunal de Apelación de los Reales Tribunales de Londres. Finalmente, este 3 de diciembre dicho tribunal aceptó las pruebas de Meghan Markle dándole la victoria de la demanda.

ANL: Markle era consciente de que la carta se podría filtrar

En el proceso legal, los abogados de la editorial acusada Associated Newspapers Limited aseguraron en su defensa que el exsecretario de comunicación de Markle, Jason Knauf, había dado testimonio de que la duquesa de Sussex había escrito y enviado la carta a pesar de que corría el riesgo de ser filtrada.

De acuerdo con el testimonio de Knauf, Meghan le envió el borrador de la carta y con este un texto en el que decía: “Obviamente, todo lo que redacté es con el entendimiento de que podría filtrarse, así que he sido meticulosa en mi elección de palabras, pero por favor avísame si algo te parece un riesgo”.

Esta evidencia la negó Meghan Markle afirmando que simplemente había reconocido que era una posibilidad.

Asimismo, negó la supuesta autorización que le había dado a Jason Knauf de cooperar con los autores de un libro en el que se hablaba de ella y su esposo, el príncipe Harry.

Meghan Markle gana batalla contra tabloide británico

La batalla legal duró meses, pero este 3 de diciembre el Tribunal de Apelaciones dio la razón a Meghan Markle, quien aseguraba que se había violado su privacidad al publicar un contenido de índole personal.

Ante esto, el Tribunal puntualizó que el tabloide británico había filtrado información personal y privada de Meghan Markle, por lo que la demanda quedó a favor de la duquesa.

Meghan Markle responde a la victoria de su demanda

En un comunicado, Meghan Markle respondió a la victoria que obtuvo en su demanda, y aseguró que no se trata de una batalla ganada sólo para ella, “sino para cualquiera que algunas vez haya tenido miedo de defender lo que es justo”.

Invitó a quienes se han visto vulnerables por una situación similar a demandar todas las “prácticas dañinas” pues se suscitan a diario.

En los casi tres años que han pasado desde que esto comenzó, he sido paciente ante el engaño, la intimidación y los ataques calculados. Mi esperanza es que todos comencemos a hacer lo mismo. Porque, por muy alejado que parezca de tu vida personal, no lo está. Mañana te podría pasar a ti. Estas prácticas dañinas no ocurren solo de vez en cuando; son un problema diario que nos divide y todos merecemos algo mejor

