Aplican eutanasia a Martha Sepúlveda, colombiana que sufría de ELA

Tras una batalla legal, Martha Sepúlveda murió este sábado en Medellín, Colombia, por medio de la eutanasia.

La mujer colombiana, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), murió en el Instituto Colombiano del Dolor, en la ciudad de Medellín, informó el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en un comunicado.

La mujer de 51 años de edad falleció en compañía de su hijo y una sobrina. Martha Sepúlveda tenía fijado que le practicaran la eutanasia el pasado 10 de octubre, pero poco antes de la aplicación cancelaron el procedimiento.

Martha Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que, sin sufrir una enfermedad terminal, recibiría la eutanasia.

Sin embargo, el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Incodol), clínica privada que trataba a Sepúlveda, anunció su suspensión 36 horas antes de que ocurriera el procedimiento.

El argumento del IPS Incodol fue que no se cumplía con el requisito de que su enfermedad fuera terminal. El caso generó un debate en el país latinoamericano sobre el derecho a optar por la muerte asistida.

El 23 de julio, la Corte Constitucional de Colombia amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales y cuatro días después Martha Sepúlveda solicitó el procedimiento.

“Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, dijo en una entrevista para el canal Caracol .

Víctor Escobar es el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en América Latina

Víctor Escobar , de 60 años, afectado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) murió este viernes tras someterse a una eutanasia legalmente regulada, convirtiéndose en la primera persona en el país a la que se le practica el procedimiento por una dolencia no terminal, pero sí incurable, informó su abogado.

Víctor padecía EPOC y tenía una reducida calidad de vida a consecuencia de dos accidentes cerebrovasculares, cuatro cirugías de columna, diabetes, hipertensión y una parálisis parcial.

“Su decisión a morir con dignidad de llevó a cabo”, dijo el abogado Luis Giraldo en un video publicado el viernes en la noche. “Víctor sufrió mucho, pero al final ganó la batalla”.

