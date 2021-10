Colombiana recibirá la eutanasia sin tener una enfermedad terminal

Martha Liria Sepúlveda será la primera paciente sin una enfermedad terminal en acceder a la eutanasia en Colombia el próximo 10 de octubre.

La mujer de 51 años padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) pero desde hace tres años las cosas empeoraron. A finales de 2020 sus piernas dejaron de responderle.

El 23 de julio la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales y cuatro días después Martha Sepúlveda solicitó el procedimiento.

El 6 de agosto se le dio luz verde para la eutanasia, en un principio había decidido como fecha de su muerte el 31 de octubre pero luego recalculó y eligió el próximo 10 de octubre.

“Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, dijo en una entrevista para el canal Caracol .

Martha Sepúlveda es católica, apostólica y romana, sin embargo, no ve una contradicción entre la eutanasia y el mandato que indica que el único dueño de la vida es Dios.

Agregó que su mamá desaprueba su decisión por el tema religiosos. La mujer narró que esta semana un sacerdote la confesó pero no le quiso aplicar los santos óleos.

Martha dijo que para ella la muerte significa un descanso de su enfermedad. “Si no estuviera con este diagnóstico, pues si me fuera a morir el 10 no estuviera tranquila, pero ya uno con una Esclerosis Lateral en el estado que la tengo ya lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso”.

¿Cómo será la última noche de Martha?

Martha Sepúlveda desea que su última noche sea normal, dormir a la hora habitual a las 19:30. Eso espero. ¡Espero no desvelarme!”, dice y vuelve a reír.



Eutanasia en Colombia

Camila Jaramillo, abogada de Martha e integrante de Desclab (Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), señaló que el caso de su clienta es ilustrativo sobre cómo se avanzado la eutanasia en Colombia.

Citó la encuesta Invamer en la que el 72% de los colombianos están a favor de la eutanasia. En 1997 la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, sin embargo, fue hasta 2015 que la reglamentó.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde 2015 se han realizado en Colombia 157 procedimientos: cuatro en 2015, siete en 2016, 16 en 2017, 24 en 2018, 44 en 2019, 36 en 2020 y 26 en lo que va del 2021. Indicadores que demuestran que a pesar del fallo no hay un abuso de la llamada muerte digna.

