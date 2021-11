Prohíben que recibas llamadas de tu jefe fuera de horario laboral en Portugal

¿Alguna vez has tenido un jefe persistente que no deja de enviarte mensajes, realizar llamadas e incluso mandar correos electrónicos cuando ya no estás en horario laboral? En Portugal, ese comportamiento ahora es ilegal.

Uno de los primeros cambios para evitar las jornadas laborales extensas y extenuantes, ocurrió en Francia, donde desde 2017, los trabajadores tienen derecho de ignorar los correos electrónicos que reciban fuera de su horario laboral.

Ahora, a finales de 2021 Portugal se suma a esta iniciativa con una nueva normativa de teletrabajo que impide a los jefes hacer llamadas al empleado fuera del horario laboral, excepto en “situaciones de fuerza mayor”.

Ilegal recibir llamadas fuera del horario laboral

El Parlamento de Portugal aprobó una reforma a la legislación en materia laboral que prohíbe a los empleadores comunicarse con los trabajadores fuera de su jornada laboral , ya sea por teléfono, mensaje o correo electrónico.

Esta normativa se engloba dentro de la revisión del Estatuto de los Trabajadores en Portugal, por lo que afectará en un futuro tanto a los que acuden a su centro de trabajo como a los que laboran desde casa.

“El empleador debe respetar la privacidad del trabajador”, incluidos los períodos de descanso y tiempo en familia, estipula la nueva ley.

Aunque también se especifica que las llamadas sí se pueden realizar en situaciones de fuerza mayor, que de acuerdo a la opinión de expertos, se limita a causas realmente imprevistas o urgentes como incendios, accidentes o cualquier situación externa al propio trabajo.

Portugal tiene nueva política laboral

La nueva política de Portugal es parte de la legislación que regula el trabajo y especifica que en caso de violar lo estipulado, la empresa cometerá una falta “grave” que podría hacerla acredora a una multa.

Sin embargo, las llamadas fuera del horario laboral no son lo único que se estipula dentro de la nueva ley, también se especifica que está totalmente prohibido que los empresarios vigilen a sus empleados mientras trabajan desde casa.

El cambio constitucional también falló a favor de que los empleados puedan decidir o solicitar el trabajo presencial o remoto si lo desean, siempre y cuando este se pueda desarrollar desde casa.

En caso de realizar teletrabajo , los empleadores son responsables de proporcionar a los trabajadores las herramientas adecuadas, incluso las empresas están obligadas a reembolsar el dinero que las personas ocupen en gastos adicionales como la electricidad.

Portugal fue el primer país europeo que modificó sus normas del trabajo a distancia como consecuencia directa de la pandemia de covid en enero de este año, de hecho, la capital del país, Lisboa, ha trabajado para atraer a los nómadas digitales que quieren aprovechar el trabajo remoto para trasladarse temporalmente o viajar fuera de su país de origen.

En este contexto, la firma de análisis Gartner estima que los trabajadores remotos representarán el 32 por ciento de la fuerza laboral mundial para fines de 2021, en comparación con el 17 por ciento en 2019.

