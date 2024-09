Conmoción en Francia: Drogaba a su esposa y permitió que fuera abusada decenas de veces

Francia se encuentra en estado de shock y consternación mientras salen a la luz más detalles perturbadores del caso de Dominique Pelicot y las violaciones de las que fue víctima Gisèle Pelicto por nueve años.

El lunes 2 de septiembre, el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse en Aviñón inició uno de los juicios más perturbadores en la historia reciente de Francia y que ha despertado el interés internacional.

¿En qué consiste el juicio de Domique Pelicot?

Dominique Pelicot, de 71 años, así como otros 50 hombres se enfrentan a acusaciones graves por su participación en las violaciones sistemáticas de Gisèle Pelicot, una mujer ahora de 72 años.

De acuerdo con la información que se ha difundido, durante casi una década, la mujer francesa fue drogada y ofrecida a decenas de desconocidos mientras permanecía inconsciente en su propio hogar.

Le procès du retraité accusé d'avoir drogué sa femme pour la faire violer pendant dix ans par des dizaines d'inconnus à leur domicile de Mazan, sera public, a décidé ce lundi la cour criminelle de Vaucluse #AFP 1/2 pic.twitter.com/LKpTmCoz3Q — Agence France-Presse (@afpfr) September 2, 2024

Un matrimonio convertido en una pesadilla

Dominique Pelicot y Gisèle se conocieron en 1971 y formaron una familia con tres hijos; sin embargo, durante nueve años, ahora se conoce que Dominique drogó sistemáticamente a Gisèle con ansiolíticos como Temesta y Zolpidem, dejándola en un estado de inconsciencia profunda.

Bajo esta influencia, Dominique ofrecía a Gisèle como un objeto de abuso a otros hombres, documentando cada acto con fotos y videos.

La verdad salió a la luz en septiembre de 2020, cuando un guardia de seguridad en Carpentras descubrió a Dominique intentando filmar por debajo de las faldas de mujeres en un centro comercial. La investigación reveló imágenes perturbadoras en los dispositivos electrónicos de Pelicot, mostrando a Gisèle inconsciente y siendo agredida sexualmente.

La brutalidad del caso

La agencia EFE reveló que el principal impulso de Dominique Pelicot era el voyeurismo, por lo que los psicólogos han descrito a Pelicot como una “personalidad perversa”, cuya gratificación venía de observar la sumisión total de su esposa y el abuso de otros hombres sobre ella.

A pesar de que las leyes francesas permitían un juicio a puerta cerrada, Gisèle insistió en que todas las audiencias fueran públicas.

“Me da asco, me siento sucia, mancillada, traicionada. Es un tsunami, es como si me hubiera atropellado un tren de alta velocidad”, expresó Gisèle a la agencia AFP.

Revelaciones adicionales

Durante el proceso judicial, se descubrió que el ADN de Dominique Pelicot estaba vinculado a crímenes no resueltos en la región de París. En 1991, una joven de 23 años fue violada y asesinada, mientras que en 1999, otra mujer sobrevivió a un intento de violación en Villeparisis.

Francia sigue con atención el desarrollo del juicio, esperando que finalmente se haga justicia por los horrores sufridos por Gisèle Pelicot.

