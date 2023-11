México fija postura y exige cese al fuego ante los ataques a hospitales en la Franja de Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó su postura y este miércoles exigió el cese al fuego en la Franja de Gaza después de que tropas israelíes entraron en el más grande hospital de la región y registraron sus habitaciones y sótanos señalando que buscaban militantes palestinos de Hamás.

Las imágenes de dicha incursión armada de las Fuerzas de Defensa de Israel en el hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza han despertado la alarma mundial por las consecuencias que podría traer a los miles de civiles atrapados en su interior, incluidas las autoridades mexicanas.

La SRE manifiesta su profunda consternación ante los ataques realizados a los hospitales en la Franja de Gaza y los graves perjuicios que ello entraña para la población civil inocente. Reitera nuevamente su llamado urgente a un cese al fuego inmediato y al respeto estricto al derecho internacional humanitario. -, señaló.

¿Qué ocurre en el hospital de Gaza atacado por Israel?

Las tropas israelíes entraron este miércoles al hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza que se convirtió en el principal objetivo de las fuerzas israelíes, que afirman que Hamás situó sus operaciones en un cuartel general en túneles bajo el mismo.

Israel informó que sus tropas descubrieron armas e “infraestructura terrorista” dentro del complejo hospitalario y confirmaron la muerte de militantes en un enfrentamiento fuera del hospital.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , celebró la entrada de sus fuerzas en el hospital e indicó en un comunicado que “no hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondites. No hay cobijo ni refugio para los asesinos de Hamás. Llegaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de vuelta a nuestros rehenes. Son dos misiones sagradas”.

¿Por qué sigue la guerra entre Israel y Hamás en Gaza?

Cabe recordar que Israel anunció una guerra para acabar con Hamás, grupo islamista que gobierna Gaza, tras un ataque en la frontera de los militantes el 7 de octubre.

Israel dio a conocer que murieron mil 200 personas y se llevaron a unos 240 cautivos ese día, por lo que desde ese momento inició bombardeos en la franja, mismos que de acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza, avaladas por la ONU, han provocado la muerte de más de 11 mil palestinos, el 40% de ellos niños.

A pesar de los llamados para que cese el fuego y de llegar a acuerdo por parte de varios países, incluido Estados Unidos, que los ha apoyado en dicha guerra, Israel rechazó hasta ahora dichos argumentos afirmando que beneficiaría a Hamás.

