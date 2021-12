Francisco celebra su cumpleaños: es uno de los papas más longevos

🎂Feliz Aniversário, Papa Francisco! Neste dia 17 de dezembro, o Santo Padre completa 85 anos.



Como se sabe, Francisco é avesso a autocelebrações, mesmo no dia do seu aniversário.



Mas há um presente que ele não recusa: as nossas orações!



Auguri, Santità! pic.twitter.com/2idiCvCM8r