Francia es el país donde hay más mujeres con puestos de alto rango

En el campo laboral todavía existe una desigualdad en el puesto que ocupan mujeres y hombres, aunque en un reciente estudio se mostró que existe un ligero aumento en la participación femenina dentro de puestos de alto rango, en el que Francia fue el país que más destacó.

La institución Credit Suisse compartió su estudio The Credit Suisse Gender 3000 in 2021: Broadening the diversity discussion en el que analizó la participación de las mujeres a nivel internacional en el campo laboral y el tipo de puestos en los que normalmente destacan.

Sus resultados fueron un tanto alentadores al reportar un ligero incremento, especialmente en Francia, según lo comentan especialistas, aunque sostienen que todavía falta mucho trabajo por hacer en todo el mundo para que las mujeres gocen de una igualdad al ocupar puestos de alto rango.

Mujeres y su participación en puestos de alto rango

De acuerdo con el mencionado estudio , se tomaron estadísticas a nivel internacional desde el 2015 a la actualidad, de estas destacaron las cifras de Francia porque fue el país donde hay más mujeres con puestos de alto rango y que participan en la toma de decisiones cruciales de las empresas.

Según el estudio, Francia tuvo un 44.5% en la participación femenina dentro de puestos de alto rango en las empresas, lo cual significó un aumento de 10 puntos porcentuales.

En el mismo informe se menciona que Austria también reflejó una cifra significativa, pero no en la misma igualdad laboral que maneja Francia; en 2015 las mujeres austriacas tenían una participación del 21.3% en los consejos de administración, pero en este año se registró un 39.2%, lo cual fue un aumento del 17.9 puntos.

A nivel general, Europa y América del Norte lideran la lista en tener los países que buscan una mayor participación femenina en puestos de alto rango, 34.4% y 28.6% correspondientemente. En tanto, Asia Pacífico obtuvo un promedio de 17.3% mientras que América Latina un 12.7%.

México y la participación de mujeres en puestos de alto rango

Las cifras del estudio de Credit Suisse señala que el porcentaje de México en cuestión de la participación de mujeres en puestos de alto rango es de 10.9%, una cifra que ligeramente es superior al año pasado en el que se obtuvo solo un 10.7%.

En relación con las cifras del 2015, la presencia de mujeres en puestos de alto rango fue significativa, pues en ese entonces solo había un 6.8%, es decir, aumentó 4.1 puntos en la actualidad.

