Senador estadounidense afirma que “sin EUA, México estaría comiendo comida para gatos”

La tensión entre Estados Unidos y México crece cada vez, entre la batalla contra el fentanilo y la crisis de migración, ahora las declaraciones de un senador estadounidense generaron controversia después de afirmar que sin su país México se estaría alimentando de comida para gatos de una lata.

El Congreso de Estados Unidos ha insistido en iniciativas para que su ejército intervenga en el combate de los cárteles de la droga en México y precisamente cuando se le formuló una pregunta de este tema al senador John Kennedy fue que lanzó la declaración.

Si el presidente de México López Obrador invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho? -, dijo.

Al hacer referencia de que la economía estadounidense tiene un valor de 23 billones de dólares, frente a la mexicana que tiene un valor de 1.3 billones de dólares, manifestó: “Sin la gente de Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una casa de campaña”.

Ebrard resta importancia a declaración de senador

El canciller Marcelo Ebrard señaló que después de sus declaraciones sobre México , el senador estadounidense John Kennedy es una persona non grata, ignorante y diminuto.

Explicó que a pesar de las tensiones que generan este tipo de dichos México y Estados Unidos son países aliados y explicó que nuestro país respeta a su vecino.

“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados, a mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos”, señaló.

Añadió que lo dicho por el senador “no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas porque Estados Unidos necesita a México”.

