Busca esposa por medio de publicidad en el metro; “El mejor indio que te puedas llevar”

Un londinense desafortunado en el amor ha tomado cartas en el asunto y decidió colocar publicidad en el metro de Londres para anunciarse a sí mismo y encontrar a su esposa ideal.

El soltero Jeevan Bhachu colocó dos enormes anuncios de sí mismo en las plataformas de las líneas Central y Bakerloo de la estación Oxford Circus del metro de Londres, como parte de una campaña de dos semanas para “Encontrar una esposa para Jeevan”.

El hombre de 31 años, experto en mercadotecnia, dijo que gastó 2 mil libras (alrededor de 40 mil pesos mexicanos) por los dos anuncios, los cuales tienen el lema: “El mejor indio que te puedes llevar a casa”.

Jeevan comentó que ha probado anteriormente las citas rápidas virtuales y aplicaciones como Tinder, pero aún no ha encontrado a la persona con la que establecerse.

Find Jeevan A Wife

Asimismo, los anuncios se vinculan a sitio web findjeevanawife.com , que tiene un formulario para que los posibles intereses amorosos completen si están interesados en una cita.

“Soy un británico de 31 años que vive en Londres. Originario de origen indio/africano. Me apasiona crecer en los negocios y la música significa que amo lo que hago en la vida y por lo tanto siempre en un estado de felicidad y gratitud. También soy espiritual, me gusta el fitness y me encanta viajar”, dice en su sitio web.

Jeevan ya ha obtenido respuesta

Jeevan menciona que se inspiró en Muhammad Malik, quien a principios de este año lanzó una campaña publicitaria en las principales ciudades del Reino Unido en un intento por encontrar a la “señora adecuada”.

“Es bastante similar a conseguir un trabajo, ves gente fuera de las estaciones dando sus CV y esa es una táctica genial”, dijo.

Amigos y familiares han apoyado a Jeevan en su búsqueda y algunos felicitaron su llamativo traje rosa y su valentía al colocar los anuncios en una de las estaciones de metro más concurridas de Londres.

findjeevanawife.com

Desde el lanzamiento de los anuncios, ha tenido alrededor de 50 respuestas y el sitio obtuvo una gran cantidad de respuestas desde el fin de semana. Sin embargo, dijo que si no encontraba el amor en esta ronda de anuncios, colocaría más publicidad en otras estaciones.

“Para mí, incluso obtener una respuesta genuina es el objetivo”, dijo. “No busco a cientas, solo busco ‘a la indicada’”.

CON INFORMACIÓN DE Yahoo news

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME