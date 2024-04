El gobierno de Ecuador declara persona non grata a embajadora de México

Es oficial, el gobierno de Ecuador publicó un comunicado en donde anunciaron que Raquel Serur, embajadora de México en Quito, fue declarada persona non grata. Esto en respuesta a las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del miércoles 3 de abril.

El gobierno de Ecuador calificó las declaraciones del presidente de México como “muy desafortunadas”. En específico, se refirieron a lo que dijo López Obrador sobre elecciones que vivió dicho país en 2023 y en donde el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado.

¿Por qué expulsó Ecuador a la embajadora de México?

De esta manera, Ecuador decidió declarar persona non grata a la embajadora de México en respuesta a las declaraciones de AMLO . Argumentaron que su país todavía se encuentra viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad y que atentó contra la democracia, la paz y la seguridad.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador fueron las siguientes:

De manera muy extraña… Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos (...) Entonces, un candidato que habla mal de ella de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense a todos los medios. -AMLO

A continuación, el presidente explicó que en los medios de comunicación se creó un ambiente enrarecido de violencia y recordó como ejemplo que los candidatos llegaron a los debates con chalecos antibalas.

Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables (...) Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. -Sentenció López Obrador.

Quién es Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador

La carrera de Raquel Serur se ha desarrollado en la docencia, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Letras Modernas por la UNAM y tiene un Master of Arts in English and American Studies por la Universidad de East Anglia. De igual manera, estudió un doctorado en Letras de la UNAM.

Su carrera como diplomática empezó con el nombramiento como Embajadora de México en Ecuador en el 2019.

¿Qué significa ser persona “non grata”?

Después de que un gobierno declara a una persona “ non grata ”, tiene que abandonar el país. El término se utiliza para personas extranjeras, a las cuales se les prohíbe el acceso a un territorio.

Esto se considera como una de las formas más graves de censura que una nación puede aplicar a personalidades extranjeras. Por si fuer poco, no es la primera vez que un mexicano es declarado persona “non grata” en otros países.

De hecho, en mayo de 2023, el mimso presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona “non grata” por una comisión del congreso de Perú. De igual manera, en el 2019, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, también fue declarada de esta manera en Bolivia y tuvo que abandonar ese país.

