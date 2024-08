Adiós pasaporte: Este es el nuevo requisito para volar dentro de EUA

Estados Unidos (EUA) exigirá un nuevo requisito para volar en aviones comerciales y no se trata de los pasaportes, sino de la identificación Real ID. Esta modalidad, que cumple con los más altos estándares de calidad, busca reforzar la seguridad en los aeropuertos y garantizar que todos los pasajeros cumplan con criterios uniformes de autenticación. Te contamos los detalles.

¿Qué es la Real ID en Estados Unidos?

El Real ID es un requisito de identificación establecido por el Congreso de Estados Unidos en 2005. Luego de 20 años, se confirmó que a partir de 2025, será obligatorio tener una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares del Real ID para fines específicos y siempre y cuando se quiera usar como identificación poder abordar vuelos comerciales dentro de EUA y acceder a instalaciones federales.

Este nuevo método se caracteriza por establecer estándares de seguridad más altos para las identificaciones emitidas por los estados, y es posible reconocerlo fácilmente por la estrella en la esquina superior derecha de la tarjeta, según indicó el sitio del Gobierno .

Esta medida se aplica para los residentes de EUA. No quiere decir que quienes no actualicen no puedan usar su licencia de conducir normal, pero sí que si la requieren para abordar algún vuelo, tendrán que presentar una REAL ID. También hay otras formas de identificación aceptadas, pero las autoridades instan a tramitar una de estas nuevas. Incluso, algunos gobiernos locales, como el de Nueva York, instalaron unidades móviles para hacer ágil el proceso.

¿Qué piden para volar dentro de Estados Unidos?

A partir del 7 de mayo de 2025, se requerirá un Real ID para volar dentro de EUA. Si no cuentas con este nuevo requisito, deberás presentar un pasaporte u otra forma aceptable de identificación para abordar un avión, como una tarjeta de residente permanente o un documento militar.

¿Cómo obtener mi Real ID?

Para obtener un Real ID en EUA, sigue estos pasos:



Verifica si tu licencia actual es un Real ID: Si tu licencia de conducir o tarjeta de identificación tiene una estrella dorada en la esquina superior derecha, ya es un Real ID y no necesitas hacer nada más. Solicita o renueva tu licencia: Cuando vayas a solicitar o renovar tu licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, elige la opción de que sea un REAL ID. Documentación requerida: Necesitarás presentar varios documentos que verifiquen tu identidad, número de Seguro Social y residencia. Consulta el sitio web de tu estado: Cada estado tiene requisitos específicos, así que visita el sitio web del departamento de vehículos motorizados (DMV) de tu estado para obtener información detallada sobre el proceso y los documentos necesarios. Pago de tarifas: Prepárate para pagar cualquier tarifa asociada con la obtención o renovación de tu Real ID.

Para quienes sean migrantes mexicanos y no puedan comprobar su estancia legal, deben saber que no pueden tramitar una real ID. Por lo tanto, requieren consultar cuáles serán las formas válidas de identificación aceptadas para los fines mencionados.

