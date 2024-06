Una mujer compró una casa de solo un dólar en Italia y esto pasó

Desde hace un tiempo, se popularizaron las ofertas de diferentes modelos de casa en Italia por un dólar. Es decir, aproximadamente 20 pesos mexicanos. Esto como respuesta a la despoblación de ciertas regiones. Una mujer se apuntó, compró la suya y compartió lo que realmente obtuvo por su dinero. ¿Es realidad o una estafa? Te contamos todos los detalles.

Recientemente, se dio a conocer el programa “Residenzialità in Montagna 2024", que tiene el objetivo de busca revitalizar comunidades rurales. Para irse a vivir allí, hay un pago de entre 10 y 30 mil euros a los interesados. En ese contexto, se viralizó la historia de una mujer estadounidense que compró una casa por 1 euro.

La realidad tras las casas de un dólar en Italia

Esta es la historia de Rubia Daniels, de 50 años, originaria de Berkeley, California, y su familia, con quienes comenzó con la fantasía lejana de cambiar de vida en el viejo continente. De este modo, adquirió tres propiedades bajo esta modalidad: Una de vacaciones, un restaurante y un centro de bienestar.

Una de las casas estaba destinada a ser el segundo hogar de la familia, esto luego de que le hicieran ciertos cambios, como pintar paredes y arreglar pisos . La propiedad se ubica en Mussomeli y es de 50 metros cuadrados.

CNBC dio a conocer los detalles en esta pequeña región al sur de Palermo, Sicilia, a donde Daniels llegó gracias a la posibilidad que entrega un programa de compra de casas por un euro que funciona desde 2017. La única obligación es renovar la propiedad dentro de los tres años siguientes a la adquisición.

No obstante, los gastos y problemas surgieron desde el principio. La transacción se complicó y no fue tan económica como ella pensaba: Las reformas llevaron a la familia a gastar más de lo pensado y no solo abonaron un euro, sino que se sumaron los honorarios, escritura y gastos extras.

El verdadero costo de las casas baratas en Italia

En este sentido, se sumaron las comisiones del agente inmobiliario de casi 600 dólares, mientras que por las escrituras añadieron un extra de 3 mil dólares cada una, lo que acumuló un total de aproximadamente 10 mil 800 dólares.

Además, la mujer confesó que hasta ahora se centró en arreglar su casa de vacaciones y gastó 35 mil dólares, aunque espera mantenerse por debajo de los 40 mil. Si bien la oferta fue única, las reformas fueron costosas y Daniels debe planificar cada decisión para no excederse en el presupuesto.

