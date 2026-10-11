Tragedia en altamar: Mueren más de 130 migrantes en naufragio

Más de 130 migrantes murieron, incluidos varios niños, tras un naufragio rumbo a Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones.

Se trata de una de las mayores tragedias en altamar, ya que según los reportes, al menos 139 migrantes murieron, entre ellos al menos 15 niños, mientras que 84 están desaparecidos, después de que una embarcación con 300 personas volcara.

De acuerdo con la OIM de las Naciones Unidas, la embarcación navegaba de Yibuti a Yemen y volcó cerca de Guhere, al norte de Obock.

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“Esta tragedia es un crudo recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio en su búsqueda de oportunidades económicas”, afirmó Alexandre Coissac, jefe de misión de la OIM en Yibuti.

De acuerdo con la agencia Reuters, fotografías compartidas por la agencia de la ONU mostraban sandalias y zapatillas desgastadas arrastradas por el agua hasta la orilla.

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