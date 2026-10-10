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Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra

El incidente ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park y desató un operativo de emergencia. La policía ya investiga cómo ocurrió todo.

2 minutos lectura
Escrito por: Berenice Aguilar

Un hombre murió tras ser atacado con un tigre en un zoológico de Inglaterra, este sábado 10 de octubre, provocando la evacuación del público del parque.

El incidente ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, donde las autoridades acudieron para atender la emergencia y comenzar las investigaciones sobre cómo el hombre ingresó al recinto del felino.

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¿Qué pasó en el zoológico de Inglaterra?

La Policía de South Yorkshire confirmó que el hombre entró al recinto de los tigres y fue atacado por uno de los animales, lo que le provocó heridas graves, tras el ataque equipos de emergencia acudieron al zoológico para salvar la vida del hombre, pero no lograron salvarle la vida, pues murió en el lugar.

El parque informó que activó sus protocolos de emergencia y que colabora con la policía; la familia del hombre fue notificada y recibe apoyo de agentes especializados, según el reporte oficial.

Sobre la salud del tigre, las autoridades informaron que el tigre permaneció dentro de su recinto y no resultó herido; también señalaron que no existía un riesgo general para el público después del incidente.

¿Qué se sabe de la víctima atacada por Tigre en Inglaterra?

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido divulgada públicamente, tampoco se han esclarecido las razones por las que ingresó al espacio del animal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo sucedieron los hechos. Por ahora, la información confirmada por la policía solo se limita al ingreso del hombre al recinto, el ataque del tigre y su fallecimiento en el lugar.

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