Un hombre murió tras ser atacado con un tigre en un zoológico de Inglaterra, este sábado 10 de octubre, provocando la evacuación del público del parque.

El incidente ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, donde las autoridades acudieron para atender la emergencia y comenzar las investigaciones sobre cómo el hombre ingresó al recinto del felino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🚨🇬🇧 ÚLTIMA HORA | MUERE UN HOMBRE TRAS ENTRAR AL RECINTO DE UN TIGRE EN INGLATERRA ⚠️ ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES. El contenido puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción antes de continuar. 🔞 Un hombre murió este sábado tras ingresar al recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, y ser atacado por uno de los felinos. La Policía de South Yorkshire confirmó que falleció en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos médicos. 🚑 Al sitio acudieron dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico. El parque fue evacuado y permanecerá cerrado este domingo mientras continúan las investigaciones. 🐅 ¿QUÉ PASÓ CON EL TIGRE? La Policía confirmó que el animal no resultó herido y permaneció dentro de su recinto. Las autoridades descartaron que existiera un riesgo adicional para el público. ⚠️ ¿Y LOS DISPAROS? Testigos reportaron haber escuchado detonaciones, pero no hay confirmación oficial de que se hayan realizado disparos ni de que el tigre haya sido herido. ⚠️ un animal salvaje no es una mascota y entrar en su territorio puede tener consecuencias mortales. 💭👇 #ÚltimaHora #ReinoUnido #Noticias — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) October 10, 2026

¿Qué pasó en el zoológico de Inglaterra?

La Policía de South Yorkshire confirmó que el hombre entró al recinto de los tigres y fue atacado por uno de los animales, lo que le provocó heridas graves, tras el ataque equipos de emergencia acudieron al zoológico para salvar la vida del hombre, pero no lograron salvarle la vida, pues murió en el lugar.

El parque informó que activó sus protocolos de emergencia y que colabora con la policía; la familia del hombre fue notificada y recibe apoyo de agentes especializados, según el reporte oficial.

Sobre la salud del tigre, las autoridades informaron que el tigre permaneció dentro de su recinto y no resultó herido; también señalaron que no existía un riesgo general para el público después del incidente.

¿Qué se sabe de la víctima atacada por Tigre en Inglaterra?

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido divulgada públicamente, tampoco se han esclarecido las razones por las que ingresó al espacio del animal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo sucedieron los hechos. Por ahora, la información confirmada por la policía solo se limita al ingreso del hombre al recinto, el ataque del tigre y su fallecimiento en el lugar.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES



🐅🚨 #Internacional | Hombre muere tras ingresar al recinto de un tigre en Inglaterra



Un hombre perdió la vida este sábado 10 de octubre después de entrar al área de tigres del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, donde fue atacado por uno de los… pic.twitter.com/Y0DWrWEAlz — RETO diario (@retodiariomx) October 10, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.