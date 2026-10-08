Nicolás Maduro enfrenta nuevos cargos: Habría conspirado para se cometiera tortura a ciudadanos de EUA

Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa fueron presentados por fiscales de Nueva York, Estados Unidos, este jueves 8 de octubre, sumándose al proceso que enfrentan por narcotráfico.

El Fiscal General Todd Blanche señaló que esta acusación se suma a la anterior, y es por conspiración para cometer tortura, incluyendo la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de 20 años, además de los delitos de tráfico de narcóticos y de armas.

A superseding indictment was just unsealed charging Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores with conspiracy to commit torture, including the alleged torture of United States citizens for over two decades, in addition to the narcotics trafficking and weapons offenses already… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 8, 2026

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Destacó que desde su captura, el Departamento de Justicia ha trabajado para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra su país y de Estados Unidos y estas acusaciones adicionales buscan hacer justicia a las víctimas.

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El director del FBI, Kash Patel, señaló que el régimen de Nicolás Maduro habría sometido a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia.

La tortura se cometió de las siguientes maneras:

Drogas

Electrocución

Agresión sexual

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