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Nicolás Maduro enfrenta nuevos cargos: Habría conspirado para se cometiera tortura a ciudadanos de EUA

La Fiscalía de EUA añadió el delito de conspiración para cometer tortura contra ciudadanos norteamericanos

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa fueron presentados por fiscales de Nueva York, Estados Unidos, este jueves 8 de octubre, sumándose al proceso que enfrentan por narcotráfico.

El Fiscal General Todd Blanche señaló que esta acusación se suma a la anterior, y es por conspiración para cometer tortura, incluyendo la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de 20 años, además de los delitos de tráfico de narcóticos y de armas.

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Destacó que desde su captura, el Departamento de Justicia ha trabajado para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra su país y de Estados Unidos y estas acusaciones adicionales buscan hacer justicia a las víctimas.

¿En qué consiste la nueva acusación contra Donald Trump?

El director del FBI, Kash Patel, señaló que el régimen de Nicolás Maduro habría sometido a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia.

La tortura se cometió de las siguientes maneras:

  • Drogas
  • Electrocución
  • Agresión sexual

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