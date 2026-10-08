Nicolás Maduro enfrenta nuevos cargos: Habría conspirado para se cometiera tortura a ciudadanos de EUA

Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa fueron presentados por fiscales de Nueva York, Estados Unidos, este jueves 8 de octubre, sumándose al proceso que enfrentan por narcotráfico.
El Fiscal General Todd Blanche señaló que esta acusación se suma a la anterior, y es por conspiración para cometer tortura, incluyendo la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de 20 años, además de los delitos de tráfico de narcóticos y de armas.
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Destacó que desde su captura, el Departamento de Justicia ha trabajado para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra su país y de Estados Unidos y estas acusaciones adicionales buscan hacer justicia a las víctimas.
¿En qué consiste la nueva acusación contra Donald Trump?
El director del FBI, Kash Patel, señaló que el régimen de Nicolás Maduro habría sometido a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia.
La tortura se cometió de las siguientes maneras:
- Drogas
- Electrocución
- Agresión sexual
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