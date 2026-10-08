Blanca Pardo, mujer campesina de 72 años que murió, luego de ser violentada sexualmente, en Colombia; su familia exige justicia a las autoridades colombianas.

Aunque el Gobierno colombiano condenó públicamente los hechos, la familia sigue esperando que los responsables paguen por el feminicidio de la mujer, pues ya va más de un mes y aún no hay detenidos.

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💔🌾 Justicia para Doña Blanca, víctima de agresión sexual y feminicidio.

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¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Blanca Pardo?

Blanca fue encontrada el 29 de agosto de 2026 en un terreno de la vereda Plazuelas, en el municipio de San Bernardo; su familia reportó que presentaba graves lesiones y posibles signos de violencia sexual; tras recibir atención médica y ser trasladada a Pasto, murió el 30 de agosto.

De acuerdo con la información publicada el 8 de octubre sobre el caso, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación por el delito de feminicidio, que continúa en etapa de indagación.

Entre las diligencias reportadas se encuentran inspecciones en el lugar donde fue encontrada Blanca, entrevistas, verificaciones de información y análisis de datos telefónicos para reconstruir lo ocurrido e identificar a posibles responsables.

Hasta la última actualización consultada, no se habían reportado detenciones ni se había identificado públicamente a una persona sospechosa; además, las autoridades seguían a la espera del dictamen médico-legal para confirmar o descartar la hipótesis de violencia sexual.

Gobierno colombiano condena los hechos, pero la familia sigue esperando respuestas

El 7 de octubre, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia difundió un comunicado en el que rechazó los hechos denunciados contra Blanca y pidió a las autoridades competentes esclarecerlos con celeridad y rigor.

La dependencia también expresó su solidaridad con la familia y reiteró que la violencia contra las mujeres no tiene justificación, sin embargo, el pronunciamiento no detalló nuevas medidas concretas para el caso ni estableció plazos para informar sobre sus avances.

Y es ahí donde surge el cuestionamiento a las instituciones colombianas: ¿de qué sirve condenar públicamente la violencia contra las mujeres si las familias siguen esperando respuestas sobre los casos que las golpean?

La solidaridad expresada en un comunicado no sustituye la obligación del Estado de investigar con diligencia, informar sobre los avances y procurar que los responsables enfrenten la justicia.

La falta de detenidos no demuestra por sí sola que las autoridades hayan actuado con negligencia, pero sí deja una pregunta legítima sobre el ritmo y los resultados de la investigación: ¿qué avances concretos puede presentar el Estado a la familia de Blanca después de más de un mes?

Mientras no se esclarezcan los hechos sobre Blanca Pardo, sus familiares seguirán sin conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. El Gobierno colombiano puede condenar la violencia, pero su compromiso con las víctimas debe medirse también por las acciones y los resultados de las instituciones encargadas de garantizar justicia.

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