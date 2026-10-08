“Causan dolor y miedo”: Así funcionan los guantes que ICE compró para sus agentes en detenciones

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adquirió 6 mil pares de guantes de electrochoque capaces de administrar descargas eléctricas mediante un contrato de 16.7 millones de dólares con la empresa Compliant Technologies LLC.

Estos dispositivos, más conocidos como G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), tiene apariencia de un guante convencional, pero puede activas una descarga al entrar en contacto directo con la piel. ICE los describe como herramientas de distracción y desescalada destinadas a controlar a personas que se resistan durante arrestos, deportaciones o disturbios.

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DHS just published plans to spend up to $20 million on electric shock gloves for ICE officers.



They’re called G.L.O.V.E. - Generated Low Output Voltage Emitter.



Up to 380 volts, delivered at the touch of a button.⚡️



DHS calls it a “de-escalation device.” Critics call it… pic.twitter.com/zkI6wBFXtQ — Russell Sean (@RussellQuantum) August 15, 2026

Guantes que dan descargas elécticas: ICE gastó 16.7 millones de dólares en polémico dispositivo

Un estudio realizado en Fort Leavenworth, Kansas, en 2024, y diculgado recientemente por The Associated Press, puso el funcioamiento del dispositivo bajo una nueva lupa. Militares que participaron como prisioneros durante ejercicios de control experimentaron dolor intenso, dejaron de resistirse pocos segundos después de recibior la descarga y manifestaron temor ante la posibilidad de recibir otra.

Millions of dollars in public funding are being directed by ICE toward the acquisition of Generated Low Output Voltage Emitter (G.L.O.V.E.) technology manufactured by Compliant Technologies. Notably, public messaging surrounding the device asserts that it is ineffective through… pic.twitter.com/383yarRTfX — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) August 13, 2026

El estudio también encontró fatiga y dolor residual, mientras que algunos participantes señalaron que incluso ver los guantes era suficiente para incentivar el cumplimiento. A diferencia de una pistola Taser, el guante no busca paralizar los musculos. La descarga sobrecarga las terminaciones nerviosas periféricas de la piel para provocar dolor y conseguir que la persona deje de resistirse.

“La evaluación militar en los propios archivos del ICE muestra que estos guantes pueden causar ‘dolor intenso’ y forzar la obediencia. No establece que sean seguros”, señaló Chioma Chukw u, directora ejecutiva de American Oversight.

De hecho, el fabricante advierte que estos guantes de electrochoque no deben usarse en gente vulnerable como niños, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

“Todos deberían alarmarse de que el ICE se esté preparando para desplegar una herramienta diseñada para infligir, en el mejor de los casos, dolor intenso, sin demostrar que sea segura para las personas que serán sometidas a ella”. — Chioma Chukwu/American Oversight

Cabe señalar que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas entregó el estudio, además de otros documentos a American Oversight como parte de la demanda del grupo contra la agencia y bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información.

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