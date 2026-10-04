La búsqueda de un avión sanitario que desapareció sobre el océano Atlántico dio un giro dramático este domingo, luego de que equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos localizaran un campo de escombros frente a la costa de Nantucket, en Massachusetts.

La aeronave había desapareciso durnate le madrugada del sábado mientras realizaba un vuelo entre Bermudas y Boston, con seis personas a bordo: cuatro tripulantes y dos pasajeros.

n avión de la Guardia Costera de Estados Unidos busca personas tras encontrar restos de un avión de transporte médico frente a la costa de la isla de Nantucket, en Massachusetts. Un avión de la Guardia Costera de EE. UU. busca personas tras encontrar restos de una aeronave de transporte médico frente a la costa de la isla Nantucket, Massachusetts, EE. UU., 3 de octubre de 2026. (US Coast Guard/via REUTERS)

¿Qué pasó con el avión sanitario en el Atlántico?

El aparato era un Gulftream G100 con matrícula canadiense C-GRJP, operado como ambulancia aérea. El vuelo HTT104 despegó desde el Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino a Massachusetts.

Según los reportes disponibles, la aeronave perdió contacto durante el trayecto después de experimentar un descenso abrupto desde aproximadamente 24 mil pies hasta unos 10 mil pies de ltitud. Antes de desaparecer del radar, se registraron comunicaciones entre el piloto y controladores de tránsito aéreo.

BREAKING: The U.S. Coast Guard says the debris field found during the search for the missing medical transport plane off Nantucket's coast is roughly 80 to 90 feet across.



"Right now, we're really just focused on finding the people."



Officials say the amount of debris is making… pic.twitter.com/x3UtMDeVcF — Fox News (@FoxNews) October 4, 2026

Localizan restos de avión sanitario desaparecido en el Atlántico

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que los restos localizados frente a Nantucket corrresponden al avión sanitario desaparecido. El hallazgo permitió delimitar la zona de búsquedaa, pero las autoriades mantienen activo un operativo para localizar a los seis ocupantes del avión.

Entre quienes viajaban se encontraban cuatro ciudadanos canadienses y dos personas de Bermudas, según información difundida tras la desaparición. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente del destino de los pasajeros y tripulantes, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades tampoco han establecido la causa del acciddente; entre los últimos datos conocidos figuarn las dificultades de cominicación y la posible presencia de una tormenta durante el vuelo; el operativo continúa mientras familiares esperan noticias de sus seres queridos: ¿Qué pudo provocar el abrupto descenso del avión sobre el Atántico?

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