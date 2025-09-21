Despiden en un “funeral de Estado” a Charlie Kirk, activista asesinado durante un discurso en universidad de EUA
Rinden homenaje al activista Charlie Kirk en un funeral masivo en Arizona. Fue asesinado durante un discurso en universidad de EUA, su legado une a Trump y MAGA
Actualizado el 21 septiembre 2025 14:48hrs
- El activista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado clave de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
- Se convirtió en mártir del ultraconservadurismo nacionalista tras el disparo en el cuello durante el debate en Utah Valley University.
- Tyler Robinson, el sospechoso acusado de su asesinato en el evento, enfrenta cargos graves, mientras el incidente expone la fractura política sangrienta en EUA.
- Ahora hay teorías conspiranoicas con vigilias en Salt Lake City.
- El funeral de Estado en State Farm Stadium de Glendale, Arizona, contó con más de 100 mil asistentes en filas kilométricas y estricta seguridad.