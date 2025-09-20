inklusion.png Sitio accesible
Internacional
La “Operación Midway Blitz” desata enfrentamientos entre migrantes y autoridades en Chicago

Más de 100 manifestates exigieron un alto a los abusos contra migrantes, denunciaron el uso excesivo de la fuerza y el uso de gas lacrimógeno.

Publicado por: Majo Santillán González
  • La Administración Trump lanzó el pasado 9 de septiembre la Operación Midway Blitz, por la cual agentes federales están intensificando las medidas de control migratorio en Chicago, Illinois.
  • Tras su implementación, ha habido una jornada de protestas que se tornan violentas
  • Oficiales arrastraron y derribaron personas, mientras otros lanzaban gas pimienta y químicos irritantes
  • La operación continuará hasta que sea considerada “exitosa”, por lo que no tiene una fecha de cierre.
