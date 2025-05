Donald Trump asegura que Putin se volvió ‘loco’ tras ataque ruso a Ucrania

Este domingo 25 de mayo, el presidente Donald Trump sorprendió con una publicación incendiaria en su plataforma, Truth Social, en la que aseguró que Vladimir Putin, el presidente de Rusia ¡se había vuelto completamente loco!

Este comentario en redes sociales llega después de que Putin ordenara el mayor ataque aéreo de Moscú hasta el momento contra Ucrania. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Donald Trump asegura que Putin se volvió loco y planea sanciones para Rusia

A pesar de que el lunes pasado, el presidente estadunidense parecía estar confiado en que su homólogo ruso cumpliría con las promesas pactadas en una llamada telefónica para negociar el fin de la guerra en Ucrania, este domingo 25 de mayo, la publicación de Trump en Truth Social demuestra que la percepción del primer mandatario de EU ha cambiado radicalmente.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero le ha pasado algo últimamente. ¡Se ha vuelto completamente loco!”, escribió Trump en Truth Social.

🚨#AlertaADN



Donald Trump dijo, en su red social Truth Social, que Putin se ha vuelto "completamente loco" por los ataques recientes con drones y misiles contra Ucrania; también que todo lo que sale de la boca de Zelenski causa problemashttps://t.co/8v5XIBrQ2I — adn40 (@adn40) May 26, 2025

A pesar de estar negociando una liberación de prisioneros de guerra, Putin decidió lanzar una serie de agresiones mediante drones y misiles en territorio ucraniano que dejó al menos 12 personas fallecidas.

Al respecto, Donald Trump escribió: Putin “está matando a mucha gente sin necesidad, y no solamente a soldados”.

El presidente estadunidense también criticó a Zelensky

El presidente de EU ha dicho públicamente que desea un fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que desde hace tiempo se ofreció a ser mediador de las posibles negociaciones de paz, mientras que no ha querido imponer sanciones a Putin.

A pesar de su nuevo punto de vista respecto a Putin, Donald Trump también volvió criticar al primer mandatario ucraniano, a quien acusó de crear problemas con todo lo que habla.

“Igualmente, el presidente Zelensky no le está haciendo favores a su país por hablar como lo lleva haciendo. Todo lo que dice causa problemas y no me gusta y más le vale dejar de hacerlo”, escribió Trump.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.