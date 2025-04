La razón por la que el papa Francisco no aceptó la renuncia del cardenal Aguiar Retes, el mexicano que es ‘papable’

El cardenal Carlos Aguiar Retes , arzobispo primado de México, es uno de los dos mexicanos con derecho a voto en el próximo cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

El cónclave comenzará el 7 de mayo en la Capilla Sixtina, con la participación de 135 cardenales menores de 80 años, quienes deberán alcanzar una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo pontífice.

¿Por qué el papa Francisco no aceptó la renuncia del cardenal Aguiar Retes?

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Aguiar compartió su experiencia con Jorge Mario Bergoglio, a quien conoció en 2001 y reveló que, al presentar su renuncia al cumplir 71 años, el papa Francisco le instó a continuar su labor pastoral, recordándole que él mismo había intentado renunciar sin éxito.

"¿Qué no te has dado cuenta? No has aprendido. Hay que seguirle”, le dijo al cardenal mexicano, mientras rechazaba su interés por dejar su cargo, situación que ahora recuerda con gracia.

Revela el tema que más preocupa a los cardenales de la Iglesia católica

El proceso de elección de un nuevo papa se caracteriza por su estricta confidencialidad y aislamiento de los cardenales, quienes emiten sus votos en secreto hasta lograr el consenso necesario.

No obstante, el mexicano contó que entre los temas que preocupan a los cardenales destacan la fractura en la transmisión de la fe en las familias, la situación financiera del Vaticano —que registró un déficit de 83.5 millones de euros en 2023— y la polarización interna de la Iglesia.

Estas cuestiones serán determinantes en la elección del nuevo papa, quien deberá enfrentar desafíos significativos para mantener la unidad y relevancia de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

¿A quién le dará su voto el cardenal Aguiar Retes en el Cónclave?

El cardenal Aguiar enfatizó que las cualidades que buscará en el próximo líder de la Iglesia son la fe, la esperanza y la caridad, valores esenciales para guiar a la comunidad católica en tiempos de cambio y desafíos.

