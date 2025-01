Estatua de la Virgen de Guadalupe no registra ningún rasguño tras los incendios en Los Ángeles

Los fuertes incendios en Los Ángeles , California, Estados Unidos, han dejado una grave destrucción y hasta el momento 16 muertos, por lo cual ha sido catalogado como uno de los más devastadores de toda la historia de la nación, pero un hecho hizo recobrar la esperanza entre miles de mexicanos que son católicos y es que a pesar de las fuertes llamas una figura de la Virgen de Guadalupe quedó intacta.

Para atender la emergencia por la que atraviesa Los Ángeles, bomberos de varias naciones han acudido para ayudar, entre ellos México, que envió un equipo especializado formado por 74 elementos técnicos especializados en combate al fuego y de protección civil.

🙌🏽💫 En medio de la tragedia... ¿un milagro? Una figura de la Virgen de Guadalupe sobrevivió a los incendios en Los Ángeles, California, y su imagen intacta llena de esperanza a los afectados pic.twitter.com/eZNwI7b6ne — adn40 (@adn40) January 12, 2025

Estatua de la Virgen de Guadalupe queda intacta y se vuelve viral

Fue Lucky, CEO de Hood Stocks, quien compartió el hallazgo de la estatua de la Virgen de Guadalupe que se encontraba frente a uno de los hogares que quedó hecha cenizas tras el incendio. La imagen religiosa no solo no se quemó sino que no tiene ni un solo rasguño tras el caos registrado por la emergencia.

Tras este hecho, que fue catalogado por los creyentes como un milagro en medio de la debastación, el video de Lucky en donde muestra la figura religiosa alcanzó rápidamente 3.4 millones de reproducciones.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante la Virgen de Guadalupe?

Aunque la mayoría de los usuarios mencionaron que se trató de un hecho milagroso o se sorprendió, algunos internautas señalaron que la figura la Virgen de Guadalupe no registró daños porque es de material inflamable.

Sin embargo, esta noticia conmovió tanto en las redes sociales como a varios de los habitantes que perdieron sus hogares, pues representa un hecho de fuerza y fe ante la tempestad.

