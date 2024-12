Time nombra a Trump persona del año; mandatario lanza critica por uso de misiles contra Rusia

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y quien en más de una ocasión a llamado a los migrantes “criminales” fue elegido por la revista Time como la “Persona del año"; Sam Jacobs, editor jefe , mencionó en sus redes sociales que esta vez no fue difícil escoger quien fue “el individuo que “hizo moldear al mundo”.

Que fuera elegido como la “Persona del año”, dio mucho de qué hablar, no solo por la decisión, sino porque Time le hizo una entrevista y en ella critica el uso de misiles suministrados por Estados Unidos contra Rusia y aseguró que no está de acuerdo, ya que solo se está intensificando la guerra y “empeorarla”, por lo que no se debería permitir.

¿Por qué razones Donald Trump fue elegido como “Persona del año”?

De acuerdo con Sam Jacobs, editor de la revista Time, que no fue nada difícil elegir al que será nuevamente presidente de EUA como el “individuo que, para bien o para mal, moldeó el mundo y los titulares” en el último año.

Mencionó que Donald Trump fue elegido como Persona del año” por su regreso histórico,a pesar de lo que ocurrió en el Capitolio ; impulsar un realineamiento político y remodelar la presidenta de Estados Unidos.

