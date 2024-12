Sheinbaum en la lista: Las 25 mujeres más influyentes del 2024, según el Financial Times

El periódico británico Financial Times publicó su lista anual de las 25 mujeres más influyentes del mundo 2024, un reconocimiento a aquellas que, con su liderazgo y visión, están marcando la pauta en diferentes campos, desde la política y los negocios hasta la ciencia y la cultura en un mundo en constante transformación.

En la portada de su edición digital del viernes 6 de diciembre, el Financial Times presentó la lista titulada “The FT’s most influential women of 2024" (traducida como “Las 25 mujeres más influyentes de 2024 según FT"), en la que, junto a figuras políticas como Kamala Harris, se destacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo .

Este 2024, la selección incluye a mujeres que no solo resaltan por su éxito individual, sino también por su capacidad de generar cambios significativos en la sociedad y promover la inclusión en diversas áreas. Te presentamos la lista completa.

¿Quiénes son las 25 mujeres más influyentes de 2024?

Entre las mujeres más destacadas se encuentra Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos; su posición en la Casa Blanca le ha permitido influir en debates clave sobre derechos humanos, justicia racial y el futuro de la democracia.

Asimismo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), mantiene su papel de liderazgo en la economía global, enfrentando desafíos complejos como la inflación y la política monetaria en Europa.

En el ámbito del entrenenimiento y la música se encuentran las cantantes Taylor Swift y Charli XCX. La lista también incluye a mujeres como Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia, y Bisan Owda, cineasta y periodista palestina que ha documentado el genocidio en Gaza.

Otras mujeres que destacan son:



Taylor Swift

Chemena Kamali

Sally Rooney

Emma Piedra

Elyanna

Charli XCX

Adejoké Bakare

Margarita Vestager

Raquel Reeves

Lisa Su

Úrsula von der Leyen

Kamala Harris

Cristina Junqueira

Fei-Fei Li

Claudia Sheinbaum

Christine Lagarde

Julia Hoggett

Ruth Porat

Arundhati Roy

Bisan Owda

Gisèle Pelicot

Yulia Navalnaya

Simone Biles

Jazmín París

Ana Hidalgo

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre ser una de las mujeres más influyentes de 2024?

En su rueda de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum comentó que el distintivo del Financial Times “es un reconocimiento al pueblo de México”.

El poder es humildad, y lo que uno nunca puede es tomar estas notas como para volarse, eso no va para con un gobierno de la cuarta transformación -aseveró.

Sheinbaum subrayó que “Lo que hay es un reconocimiento a lo que está pasando en México, yo lo dije: ‘Que siga la transformación y es tiempo de mujeres’, y eso se percibe, se siente, y eso es el reconocimiento: al momento que está viviendo Mexico”.

