DANA deja 213 muertos en Valencia, el caos no ha permitido registrar a los desaparecidos

La Depresión Aislada en Niveles Altos ( DANA ) sigue causando caos, desesperación y frustración en España, donde el número de fallecidos aumentó a 217, con la gran mayoría de víctimas en Valencia, con 213 muertos. La ciudad ha sido el epicentro de las peores inundaciones en el país desde el siglo pasado. Así lo informó este domingo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien señaló que no se tiene aún una cifra oficial de desaparecidos a cinco días del desastre.

Valencia está sumergida en el caos por DANA

Además de los fallecidos en Valencia por DANA, otras tres víctimas mortales se reportaron en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó la necesidad de manejar con rigor la información sobre los desaparecidos dada la magnitud del desastre, al menos así lo expuso tras una reunión con el comité de crisis liderado por el presidente de España, Pedro Sánchez.

Al momento, España optó por desplegar fuerzas militares y de seguridad en Valencia, además, a petición del presidente regional de la provincia, Carlos Mazón, el número de efectivos del Ejército pasó de 2 mil 500 a 6 mil, con la espera de que lleguen 7 mil 500 en las próximas horas y puedan auxiliar a la comunidad.

Reuters La población de Valencia se encuentra molesta con sus autoridades locales y federales debido a la tardía respuesta en materia de seguridad, rescate y búsqueda.

La Policía Nacional y la Guardia Civil también han movilizado ya a 6 mil 500 agentes, con una previsión de llegar a un total de 9 mil 479, incluyendo 4 mil 256 policías y 5 mil 223 guardias civiles. Este es el mayor número de ejectivos desplegados en “la mayor época de paz” de España.

En España, este tipo de emergencias son atendidas por los gobiernos locales, quienes pueden solicitar refuerzos al gobierno central en caso de ser necesario, sin embargo, en el discurso del pasado sábado, el presidente Pedro Sánchez informó que el despliegue adicional de 10 mil efectivos -militares y policías- llegarán a las áreas afectadas y respaldarán a 17 mil personas.

Aunque las autoridades aseguran que el apoyo continúa, las críticas hacia los presidentes de España y Valencia no han cesado, pues la población los acusa de “asesinos” por no responder antes a la emergencia local, la ciudadanía demandó que la ayuda no ha sido suficiente. Miles de voluntarios son los que se han movilizado en las zonas afectadas para asistir a las víctimas y continuar con la búsqueda de los desaparecidos, esto debido a la frustración de “no tener” acciones “más efectivas” por parte de las autoridades.

