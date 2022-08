Hombre pide más de 15 platos con pasta en restaurante y lo corren

Se dio a conocer que en un restaurante estilo buffet de Sao Paulo, Brasil, un hombre comió 15 platos con pasta e intentó pedir otros ocho, por lo que lo corrieron del lugar.

¿Más de 15 platos con pasta?

Se trata de João Carlos Apolonio, quien se dedica a pintar y a trabajar en obras de construcción, quien acudió a un restaurante estilo buffet, donde había una promoción para que el cliente comiera todo lo que quisiera por un costo de 19.90 reales, sin embargo, no lo cumplió.

El hombre pidió 15 platos de pasta y se los dieron, pero luego relató que pidió 8 platos más, en específico dijo que había dicho que quería “ocho platos más ¿puede ser? Cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”, sin embargo, en el establecimiento no lo tomaron bien.

El trabajador contó que ese día estaba buscando el lugar más barato para almorzar, cuando vio ese restaurante que ofrecía platos de pasta a gusto por 19.90 reales, por lo que no dudó en entrar en el establecimiento, sin imaginar lo que pasaría.

El pintor dijo que pidió 10 platos y se los llevaron, cinco de ellos fueron lasañas, tres ñoquis y dos fideos. Añadió que el mesero pensó que no iba a poder con toda la comida y le advirtió que, si no consumía todo, tendría que pagar una multa de 9.90 reales. João respondió “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”.

Luego de terminar con su comida, el hombre pidió cinco más: tres ñoquis rellenos y dos fideos. El restaurante le sirvió platos más cargados y “Cuando llegaron con uno de estos platos, dije: este venía lleno, ¿eh?”, sin embargo, el hombre se terminó todo y pidió otro platos más.

Ante la solicitud del hambriento comensal, el mesero lo miró “con los ojos abierto”, por lo que el hombre le aclaró que con ese último pedido ya terminaba porque ya se había comido ocho panecillos en la mañana.

El mesero se dio vuelta y momentos después apareció un gerente, quien le solicitó que se retirara. João relató que le dijeron que tenía que irse, que no lo estaban obligando pero “si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”.

João contó lo que le acababa de suceder a través de un video que subió a redes sociales. “Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”.





La publicación se hizo viral, por lo que medios brasileños comenzaron a contar la historia. Por su parte, el restaurante afirmó que el hombre es cliente frecuente y que no se trató más que de una producción de contenido para las redes del cliente. Recalcó además, que las personas pueden consumir sin que se les limite la cantidad.

A pesar de ello, los comentarios negativos contra el restaurante siguieron, así que invitaron al pintor a comer de nuevo y se comió 35 platos de comida.

ldb