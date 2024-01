¿Dejaste de usar una tarjeta de débito o crédito? Te decimos cómo te afecta

La mayor parte de la población económicamente activa, tiene al menos una tarjeta de débito en la que recibe su nómina quincenal, a partir de esta se puede generar una de crédito que normalmente se utiliza para pagar cosas a meses sin intereses, pero ¿qué pasa si dejas de usar tus tarjetas?

¿Qué pasa si no usas la tarjeta de débito?

Primero que nada estamos hablando de la cuenta en general, no precisamente del plástico, en el caso de que recibas tu nómina y después te cambies de trabajo, es común que dejes de usarla, aunque existe la posibilidad de cambiar la nómina al banco anterior.

En caso de que no lo hagas, es importante que sepas que una cuenta donde recibías tu nómina, después de un tiempo se convierte en una tarjeta de débito normal y por el uso de esta, el banco comienza a cobrar una comisión por manejo de cuenta.

Esta depende de cada banco y puede ser poco o mucho, pero si te cobrará 100 pesos al mes, en un año de no tocarla, le estarías debiendo al banco 1,200 pesos.

Por esta razón la Condusef te aconseja que si cambias de trabajo, des de baja esta tarjeta pues también existe una comisión por falta de uso.

¿Qué pasa si no activo o no uso mi tarjeta de crédito?

Al aceptar una tarjeta de crédito te comprometes a usarla sabiamente y esto incluye usarla con la debida frecuencia.

Muchas de las tarjetas no cobran comisión si la usas de manera mensual, puede ser para el pago de servicios o los servicios de streaming, solo tienes que domiciliarlos y ya está. Si no la usas de manera frecuente deberás pagar una comisión mensual.

Pero eso no es todo, no usarla también afecta tu historial crediticio, pues el banco no puede saber si eres buen o mal pagador, por lo tanto sacar un crédito para una casa o un auto será, posiblemente, con la tasa más alta.

Si la tarjeta te llega y no la activas, debes revisar las políticas de tu banco, pues puede activarse de manera automática y podría irte generando una deuda por concepto de comisiones, también puede ser que no pase nada, pero debes revisarlo con tu banco.

