¿Perdiste tu vuelo? Te decimos cómo recuperar el impuesto TUA

¿Has pedido tu vuelo alguna vez? Si la respuesta es sí, no hay manera de reponer el viaje que no sea comprando otro vuelo, pero no todo está perdido pues aun puedes recuperar lo que pagaste por el impuesto TUA a través de tu aerolínea.

La Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA) equivale hasta el 70% del costo de un boleto de avión, se trata de un impuesto las aerolíneas transfieren a los aeropuertos para el mantenimiento de estos, de ahí que si no usaste las instalaciones, puedes recuperar este dinero.

VIDEO: Te decimos cómo recuperar el TUA si perdiste tu vuelo

¿Cómo se puede recuperar la TUA?

El TUA puede ir del 40 al 60% del costo del boleto, es decir, cuando los vuelos están de oferta, puede pagarse más de TUA que del vuelo mismo.

En este sentido el pasajero puede pedir que le reembolsen la TUA aunque no pueda recuperar lo que pagó por el boleto. Se trata de un derecho del pasajero.



¿Dónde puede consultarse la TUA que se pagó?

En tu boleto de avión viene desglosado el costo del mismo y se especifica claramente su costo.

Cabe mencionar que la tarifa varía de un aeropuerto a otro, no es lo mismo que se paga en el AICM que en el aeropuerto de Cancún.

¿Cuál es el costo de la TUA en el AICM?

En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en vuelos domésticos es de poco más de 500 pesos y en vuelos internacionales poco más de 900.

¿Cuándo se puede solicitar el reembolso de la TUA?

Un viajero puede cancelar un vuelo dentro de las primeras 24 horas posteriores a su compra, siempre y cuando no haya realizado la documentación de su vuelo.





En caso de que sobrepase el tiempo mencionado y no aborde su vuelo por causas no imputables a la aerolínea, pude solicitar el rembolso del impuesto en los siguientes 30 días a la fecha del vuelo no usado.

El rembolso puede solicitarlo directamente en la página de la aerolínea en la que compró el vuelo o en atención a clientes.

En caso de que pierda el vuelo porque no llegó al aeropuerto o le cerraron el vuelo antes de abordar, no aplica el rembolso.

¿Para qué se usa la TUA?

Las aerolíneas transfieren dicho recurso a los Grupos Aeroportuarios para el mantenimiento de los inmuebles.



