En la época en la que vivimos retirar dinero de un cajero automático es una de las actividades cotidianas más comunes y necesarias, pero hay que tener presente que estos suelen fallar en algunas ocasiones, sin importar el banco al que pertenecen o el lugar en el que se encuentran.

Por ello es importante considerar que una de las fallas más recurrentes de un cajero automático es que no te de tu dinero completo o en su defecto que no te lo entregue, pero no te apures la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido recomendaciones sobre lo que debes hacer en caso de que esto ocurra.

¿Cuáles son las funciones de un cajero automático?

Es importante mencionar la evolución de un cajero automático , pues anteriormente solo se podía retirar dinero o consultar tu saldo, sin embargo, estos han ido innovándose al grado de que hoy en día puedes no solo disponer de efectivo, sino también puedes hacer depósitos, pagar servicios, hacer retiros sin tarjeta, entre otras funciones.

¿Qué debo hacer si el cajero automático no me da mi dinero?

Si al retirar dinero de un cajero automático este no te da lo da, debes considerar las recomendaciones que hace Condusef al disponer de efectivo y actuar ante esta eventualidad:

De entrada, debes programar tus necesidades de efectivo y retirar la cantidad adecuada, para no gastar más de la cuenta

Verificar que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta

Cubrir el teclado con tu mano al digitar tu Número de Identificación Personal (NIP)

No aceptes ayuda de extraños para realizar tus operaciones, recuerda que pueden hacer uso de tácticas para despojarte de tu tarjeta y NIP

Evita visitar el cajero automático si este se ubica en lugares oscuros y poco concurridos, sobre todo por la noche

De preferencia utiliza aquellos localizados en sucursales bancarias de tu banco emisor, para evitar pagar comisiones

Si utilizas un cajero distinto a tu banco emisor, ten presente que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que decidas si aceptas o no continuar con la operación

Guarda tus recibos, ya que con ellos podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo

Si el cajero automático no te da tu dinero o te lo da incompleto, comunícate a tu institución financiera y repórtalo. Asegúrate de tener a la mano el número de cajero e institución responsable

Al presentar tu queja, te proporcionarán un folio y te dirán el tiempo que debes esperar para que el reembolso se vea reflejado en tu cuenta, una vez que concluya la averiguación, en algunos casos son 5 días hábiles

En caso de recibir una negativa por parte del banco, acude a la CONDUSEF

