Evolución de los cajeros automáticos

Un poco de historia

Técnicamente el inventor del cajero automático fue el estadounidense Luther George Simjian, el cual patentó en 1939 un prototipo de máquina que permitía realizar operaciones financieras sin necesidad de una oficina. City Bank of New York, financió el proyecto con una prueba piloto. No obstante, el proyecto fracasó por falta de demanda.

Fue hasta 1967 en Londres, que John Sheperd-Barron, basándose en una máquina dispensadora de caramelos, fue el inventor del primer cajero automático.

En aquella época para identificar que el cheque pertenecía al cliente, cada uno de ellos tenía una sustancia química que lo identificaba (incluso era un químico levemente radiactivo) y el cliente debía ingresar un número personal de identificación (es decir un PIN) para asegurar su identidad.

En 1969, los norteamericanos instalaron el primer cajero propiedad de la empresa Docutel, con tarjetas plásticas y código magnético, en Nueva York.



En 1972, México instaló el primer cajero automático, fue el primero en América Latina. Actualmente los ATM (Automated Teller Machine, por sus siglas en inglés) se han extendido por todo el mundo, en donde no solo proveen de dinero en efectivo, sino que también se realizan depósitos, transferencias y pago de cuentas a terceros, por lo que se han convertido en el punto de contacto más cercano del banco con sus clientes.

En 2010, el Banco Cooperativo Polaco BPS, en Polonia fue el primer banco de Europa en contar con un cajero automático biométrico. Esta tecnología, se basa en el uso de múltiples espectros de luz y técnicas de polarización avanzadas para extraer características únicas de las huellas dactilares.

Actualidad

Hoy en día es factible el retiro de efectivo desde cajeros automáticos sin utilizar una tarjeta física, a través de códigos generados desde el celular del cliente mediante las aplicaciones móviles.

Por ello la importancia de que los cajeros autmáticos ofrezcan a los usuarios una transformación hacia el entorno digital de forma clara y segura a los usuarios.

Foto de cuenta bancaria creado por Drazen Zigic - www.freepik.es



CAIXER empresa mexicana, especialista en proveer soluciones y servicios con alta calidad .

Ofrecemos lo mejor en soluciones, creaciones y desarrolllos de forma innovadora en la tecnología de los ATMs

Servicios que van desde:

- Transportación

- Almacenaje

- Servicio de anclaje y desanclaje

- Remozamientos

- Roll-outs

- Mantenimiento correctivo y preventivo

- Soluciones de seguridad física

Nuestra misión es el mejoramiento y proveer la seguridad integral de los ATM´s.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram