Inversiones fraudulentas: Qué son y cómo prevenirte de ellas

¡No caigas! Las inversiones son benéficas en muchas ocasiones, las personas pueden generar un crecimiento económico al invertir en un determinado negocio o sociedad, sin embargo, muchas veces las personas se aprovechan de otras a través de inversiones fraudulentas; te contamos.

¿Qué son las inversiones fraudulentas?

Una inversión es la acción de asignar recursos para la creación o la compra de capital, un capital destinado a satisfacer necesidades en el futuro, de esta manera, una inversión fraudulenta es cuando no se toman en cuenta los controles legales y la persona que invierte está desprotegida, no tiene ningún respaldo, por lo que es blanco fácil para que su dinero invertido no regrese.

Flor de la abundancia

Una de las formas en las que se suele llevar a cabo un engaño, es a través de la “flor de la abundancia”, la cual es una cadena de ahorro o de inversión que se realiza por niveles, ¿alguna vez alguien te ha invitado a esta inversión fraudulenta?

La “flor de la abundancia” forma parte del esquema “piramidal”, que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es un mecanismo que promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos conocidos, a invertir en un negocio determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas. Lo que se hace en este “ahorro” es una promesa de que así se multiplicará su inversión, lo cual, no sucede.

Este fraude consiste en generar grupos de 16 personas, divididas en 5 niveles. El nivel más alto es el centro de la flor y es quien recibe todo el dinero, esa primera persona invitaba a otras dos a universe, quienes deben conseguir a otros dos inversionistas cada uno y esperar a que el centro cobre; las cuatro personas tienen que, a su vez, reclutar a otras dos personas. Ellas también deben darle el dinero al centro de la flor y esperar, de manera indefinida, su turno.

La Condusef alertó a la población acerca de esta inversión fraudulenta y dijo que hay un momento en el que se vuelven insostenibles, por lo que las personas que aportaron dinero, ya no pueden recuperarlo y los únicos que obtienen algo son aquellos que iniciaron.

Negocios multinivel

Este esquema es parecido al piramidal, ya que a los trabajadores se les convence de atraer a más personas para que trabajen “debajo” de ellos, se les dice que podrán generar mejores ganancias, sin embargo, se convierten en trabajadores sin un salario de una empresa multinivel. Se convierten en distribuidores, todos formando parte de una cadena de distribución.





De esta forma, los analistas han dicho que no existe una gran diferencia con otros sistemas piramidales en los que hay limitaciones en la cadena, en estos esquemas, las personas siguen trabajando sin obtener un crecimiento, e incluso, perdiendo dinero.

Recomendaciones para no caer en fraudes

Ante las inversiones fraudulentas, la Consudef hace un llamado a la población para que esté atenta y tome en cuenta lo siguiente:



No es seguro ahorrar en tandas, bajo el colchón o en las llamadas pirámides. No se debe involucrar a familiares o amigos en operaciones riesgosas.

La Consusef no te puede defender en caso de un problema ante inversiones de ahorro o inversión en pirámide, ya que no son una institución financiera y el dinero está en riesgo.

Hay que dudar de aquellas entidades que te ofrecen dinero fácil y rápido.

Cuidado con los rendimientos muy altos en poco tiempo.

Es necesario poner atención a las comisiones y gastos en que pueda incurrir el producto o servicio que vas a contratar.

