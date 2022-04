El 57% de las empresas mexicanas presentan cartera vencida

La economía mexicana siempre ha sido un terreno inestable e incierto para su población y las empresas en general, situación que se agravó durante la pandemia mundial por COVID-19. Querer emprender en la industria comercial nunca ha sido fácil, pero durante los cierres forzados y la detención económica de los últimos años, la realidad de las Pymes se vio desmejorada.

Cientos de pequeñas y medianas empresas tuvieron que recurrir a préstamos en linea confiables para poder salir a flote económicamente, y no perder todo aquello que habían construido y por lo que habían trabajado durante tantos años. Al día de la fecha, muchas de las compañías no han podido saldar las deudas adquiridas y cumplir con las cuotas de sus créditos, formando parte del 57% de empresas mexicanas que hoy presentan cartera vencida.

La cartera vencida de una empresa está formada por todos aquellos documentos y créditos que no pudieron ser saldados en tiempo y forma, poniendo en riesgo la integridad de la compañía y su solidez financiera. Cuando el deudor supera el plazo convenido para el vencimiento, sin hacer frente a su responsabilidad de pago o renovar sus promesas, comienza a formar parte de la cartera vencida.

Según indican las cifras estadísticas de la Fundación de estudios Financieros (Fundef) , durante los periodos entre 2019 y 2021, más de un millón de empresas tuvieron que cerrar sus puertas, siendo golpeadas fuertemente por deudas que no pudieron afrontar. Las Pymes, que poseen una estructura financiera más débil que las grandes empresas, son las que a largo plazo deben detener sus actividades comerciales, en consecuencia al mal manejo crediticio.

El peligro que representa caer en este fenómeno afecta no solo a las empresas, sino también al consumidor o persona física que intenta adquirir algun bien o servicio. El Sistema de Información Económica del Banco de México (Banxico) presenta en su base de datos los créditos por la principal actividad del acreditado, y determina aquellos que presentan cartera vencida.

Los sectores que encabezan la lista de solicitudes de créditos con cartera vencida son: los créditos a la vivienda, los créditos de consumo como las tarjetas, préstamos de nómina o créditos personales y los bienes de consumo duraderos como los autos y los bienes muebles, entre otros. Estos rubros a los cuales el consumidor final tiene posibilidad de acceder solo a través de créditos, son los que presentan un índice de morosidad más alto.

Según expertos este fenómeno crediticio es un efecto en cadena, donde el sujeto o la empresa se sumerge en un espiral de cobros, pagos y deudas, que puede llevar a la ruina y la fundición tanto personal como empresarial. Sobrevivir a este efecto conlleva muchos cambios en la actividad y desempeño financiero de las personas. Los cambios de hábitos deben ser notables y concisos, comenzando por no asumir deudas, que no tenemos la solvencia suficiente para afrontar. Tomar acciones preventivas para no llegar a la morosidad, es la principal clave para evitar la cartera vencida.

Fuente: Mejor Trato (2022). Economia y Pandemia. Córdoba. Argentina



INEGI.ORG.MX (2022). Índice Nacional de precios al consumidor. México

Autor: Eduardo Urzagasti / Inversiones MT.mx