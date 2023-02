Te decimos qué pasa si no haces tu declaración anual

La declaración anual de impuestos es un tema que preocupa a muchos mexicanos y es que no es para menos, ya que es un importante documento oficial que reporta ante el SAT las transacciones que se hacen, pero además, genera dudas y preguntas; te ayudamos a resolverlas para que realices en tiempo y forma este trámite.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la declaración anual?

La declaración anual es un documento oficial que sirve para registrar los ingresos por el salario, las deducciones y realizar el cálculo del impuesto anual, ya sea para pagar o solicitar tu saldo a favor ante el Sistema de Administración Tributaria ( SAT ). De esta manera, las personas físicas y morales deben presentar este reporte acerca de todas sus transacciones realizadas en el año.

¿Cuándo se tiene que hacer?

Ahora, es importante que no se te pase la fecha para llevar a cabo tu declaración anual, en este 2023 será del 1 al 30 de abril, así que aparta la fecha. En el caso de las personas morales, su periodo para cumplir con esta obligación es del 1 al 31 de marzo.

Recuerda que debes contemplar pagos de impuestos realizados durante el año, así como las deducciones. Algunas de ella son por atención médica, inversiones y todo lo relacionado con temas escolares, que se tienen derecho a deducir

¿Qué pasa si no hago mi declaración anual?

¡Ojo! El no cumplir con las obligaciones fiscales en los plazos que se han señalados podría generar algunas sanciones que están incluidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

- Podrías tener recargos, además de actualizaciones de la deuda por inflación, que sería justificado como una indemnización al fisco federal.

- Si no realizas tu declaración anual , podrías enfrentarte a dos tipos de multas: una por no hacerla y otra por cada una de las obligaciones incumplidas. Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos. Por la declaración anual hecha luego del plazo oficial o por incumplir requerimientos, puedes enfrentar multas de hasta 34,730 pesos.

- También podrías tener problemas en tu historial crediticio ante el Buró de Crédito, ya que el Servicio de Administración Tributaria envía los datos de los adeudos fiscales a las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

- Otro aspecto a considerar es la restricción temporal del certificado de sello digital, importante porque si no lo tienes, no podrás emitir facturas o comprobantes fiscales.

Recuerda que todos los trámites del SAT son gratuitos.



Si requieres realizar un trámite presencial, el 88% de nuestras oficinas cuenta con disponibilidad alta durante esta semana. Haz tu cita aquí: https://t.co/HtlAkjbaYL pic.twitter.com/bIGgG2Y4I4 — SATMX (@SATMX) February 7, 2023

¿Cómo puedo hacer mi declaración anual de impuestos en el SAT?

Sigue los siguientes pasos para presentar tu declaración anual en este 2023:



Entra a la página del SAT Selecciona declaración anual. Selecciona Iniciar. Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña. Llena los datos que te solicita la declaración. Firma, en su caso, tu declaración y envíala. Obtén el acuse de recibo de la declaración. Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar

Cómo dar de baja a una persona del SAT por defunción

También te podría interesar: SAT niega hackeo en buzón tributario, pese a envío de correos