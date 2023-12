¿Como salvar tus finanzas de la Cuesta de Enero? 3 consejos para lograrlo

La cuesta de enero es un fenómeno que afecta a muchas personas cada año, especialmente después de las fiestas de fin de año, cuando los gastos se disparan y los ingresos se reducen. Estos son tres consejos para mantener tus finanzas personales estables.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la cuesta de enero?

La cuesta de enero se refiere al periodo que va desde el inicio del año hasta el primer pago del mismo, en el que muchas personas experimentan dificultades económicas debido a dos factores principales.

Lee también: Cuánto costarán los cigarros y refrescos en el 2024

El primero por el aumento de precios en algunos productos y servicios, como la gasolina, la luz, el transporte público, los alimentos, etc. Esto debido a varios factores como la inflación, el tipo de cambio, los impuestos, la oferta y la demanda, entre otros. El segundo debido al mal manejo de los recursos durante las fiestas decembrinas (o el llamado Guadalupe-reyes), lo que suele provocar que se consuma una parte importante del ingreso mensual o que se recurra al endeudamiento con tarjetas de crédito, préstamos personales o familiares, entre otros.

¿Cómo evitar o superar la cuesta de enero?

De acuerdo con información del AFORE PENSIONISSSTE a través del Gobierno de México, la mejor forma de evitar o superar la cuesta de enero es planificar y organizar tus finanzas personales y para ello hay tres consejos que se pueden seguir.

1. Crea una lista con tus ingresos y gastos. Así podrás tener un panorama claro de tu situación financiera actual y saber en qué estás utilizando tu dinero. Para facilitarte esta tarea, puedes usar una ‘Calculadora Integral’ en el apartado “Mis Finanzas Personales” a través de este enlace .

Lee también: ¿Cuánto gana un despachador de gasolina en la CDMX?

2. Realiza un presupuesto para cubrir tus gastos. Un presupuesto es una herramienta que te ayuda a asignar tu dinero de forma eficiente y responsable. Puedes usar alguna de estas reglas para hacer tu presupuesto:

- 70/30: El 70% de tu ingreso destínalo para tus gastos fijos, pagar deudas y otros gastos necesarios y el 30% destínalo a tu ahorro.

- 50-30-20: El 50% en necesidades básicas, 30% actividades recreativas o deseos y el 20% para el ahorro.

Lee también: Navidad 2023: ¿Cuánto me deben de pagar si trabajé Nochebuena y Navidad, según la LFT?; 24 y 25 de diciembre

3. Revisa qué gastos son prescindibles e identifica tus gastos hormiga. Los gastos prescindibles son aquellos que no son indispensables para tu bienestar o que puedes reducir o eliminar sin afectar tu calidad de vida. Los gastos hormiga son aquellos pequeños gastos que haces de forma frecuente y que no percibes como significativos, pero que al sumarlos representan una cantidad importante de dinero, así como el café, el cigarro, las botanas, las propinas, etc. Para identificar estos gastos también se puede utilizar una calculadora integral en el apartado de “mi gasto hormiga” a través del siguiente link .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.