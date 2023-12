¿Cómo funciona el método Kakebo para ahorrar dinero?

Si quieres mejorar tu economía personal y ahorrar más dinero, quizás te interese conocer el método Kakebo o Kakeibo, una formula japonesa de administrar tus ingresos y gastos para lograr todas las metas que te propongas.

¿Qué es el método Kakebo?

El método Kakebo o Kakeibo es una manera de gestionar tu dinero a través de una libreta de ahorro donde se establecen objetivos financieros y se lleva un control de los gastos personales, tanto fijos como variables. La idea es que al registrar tus ingresos y egresos, puedas tener una visión más clara de tu situación económica y tomar mejores decisiones para alcanzar tus metas de ahorro.

¿Cómo surge el método Kakebo?

Este método nace en Japón en 1904, cuando una periodista llamada Hani Motoko creó este sistema para ayudar a otras mujeres a llevar las cuentas del hogar y tener recursos para ahorrar. En aquella época, las mujeres japonesas eran las encargadas de administrar el dinero de la familia y debían hacerlo con eficiencia y disciplina. El Kakebo se convirtió entonces en una herramienta práctica y sencilla para organizar las finanzas domésticas.

¿Cómo funciona el método Kakebo?

El método Kakebo se basa en anotar todos los movimientos de dinero que haces cada mes, siguiendo estos pasos:

1. Al inicio de cada mes, debes anotar la cantidad de dinero que tienes disponible para gastar, la cantidad que quieres ahorrar y el objetivo que quieres lograr con ese ahorro. Por ejemplo, puedes tener como meta ahorrar 100 pesos al mes para irte de vacaciones al año siguiente.

2. Durante el mes, debes registrar todos los gastos que haces, clasificándolos en cuatro categorías:



Los gastos de supervivencia son los que cubren tus necesidades básicas, como la comida, el alojamiento, el transporte o los gastos de los hijos.

son los que cubren tus necesidades básicas, como la comida, el alojamiento, el transporte o los gastos de los hijos. Los gastos opcionales son los que haces por placer o diversión, como salir a comer fuera o ir de compras.

son los que haces por placer o diversión, como salir a comer fuera o ir de compras. Los gastos culturales son los que inviertes en tu formación o entretenimiento, como comprar libros, ir al museo, al teatro o al cine.

son los que inviertes en tu formación o entretenimiento, como comprar libros, ir al museo, al teatro o al cine. Los gastos extras son los que no puedes prever o evitar, como una multa, una avería o una emergencia médica.

3. Al final del mes, debes hacer un balance entre tus ingresos y tus gastos, y ver si has cumplido con tu objetivo de ahorro. Si has gastado menos de lo que tenías previsto, puedes destinar ese dinero extra a tu ahorro o a algún capricho. Si has gastado más de lo que tenías previsto, debes analizar en qué categoría has gastado más y cómo puedes reducir esos gastos en el futuro.

¿Qué beneficios tiene el método Kakebo?

El método Kakebo tiene varios beneficios para tu economía personal:

- Te ayuda a tomar conciencia de tus hábitos de consumo y a identificar los gastos innecesarios o impulsivos.

- Te permite planificar mejor tu presupuesto mensual y ajustarlo a tus necesidades y prioridades.

- Te motiva a ahorrar más y mejor, estableciendo objetivos claros y realistas.

- Te facilita el control de tus finanzas personales y te da una visión global de tu situación económica.

- Te genera un hábito de anotar tus ingresos y gastos que puedes mantener a lo largo del tiempo.

Para empezar a usar el método Kakebo solo necesitas una libreta, un bolígrafo y ganas de ahorrar. Puedes comprar una libreta específica para el método Kakebo, que ya tiene las categorías y los espacios para anotar tus datos, o puedes usar una libreta normal y adaptarla a tu gusto. Lo importante es que mantener la constancia y la honestidad al registrar tus movimientos financieros.

