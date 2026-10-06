El aguinaldo 2026 ya empieza a asomarse y, con octubre en marcha, seguramente ya hay quienes están haciendo cuentas para saber cuándo llegará este dinero y cuánto les corresponde.

Pero no todas las personas lo reciben en la misma fecha, pues, mientras algunos pensionados comenzarán a recibirlo durante noviembre, los trabajadores en activo tienen otro plazo establecido por la ley.

Entonces, ¿quiénes reciben primero el aguinaldo 2026 primero y cuándo depositan? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Quiénes reciben primero el aguinaldo 2026?

Los primeros pagos del aguinaldo 2026 están contemplados para personas pensionadas y jubiladas, aunque la fecha depende del régimen al que pertenezcan.

En el caso del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo está prevista para entregarse durante la primera quincena de noviembre de 2026 y la segunda parte se entregaría posteriormente, de acuerdo con el calendario oficial correspondiente.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para ese segundo pago y se prevé que ocurra en enero de 2027.

Por otro lado, algunos pensionados del IMSS también tienen derecho a esta prestación, pero no todos, el aguinaldo corresponde a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley 73.

¿Cuándo pagan el aguinaldo a trabajadores en activo?

Si eres trabajador en activo y tu relación laboral está regulada por la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

La ley establece como mínimo 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año.

Si una persona laboró menos tiempo, también tiene derecho a recibir la parte proporcional.

Eso sí, una empresa puede pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre si así lo establece su contrato, política laboral o las condiciones aplicables.

Así que ya sabes: el aguinaldo 2026 sí viene en camino, pero la fecha en la que lo recibirás depende de si eres trabajador en activo, pensionado del IMSS o del ISSSTE.

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